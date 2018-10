Un homenaje a un estilo de medicina Pacientes y profesionales acudieron ayer al acto de celebración del aniversario. / MARIETA El servicio de Digestivo del San Agustín celebra los cuarenta años de su creación y los diez del inicio de la formación de especialistas FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 4 octubre 2018, 01:28

El servicio de Digestivo del Hospital Universitario San Agustín siempre ha sido mucho más que un grupo de especialistas. Ayer eso volvió a evidenciarse en el acto central con el que se celebraban los cuarenta años de su puesta en marcha y los diez del inicio de la formación de MIR de la especialidad en Avilés.

Mucho ha cambiado el equipo en este tiempo, recordaba ayer el doctor Laureano López Rivas, primer director del servicio y que, con su forma de hacer marcó una idiosincracia respetada y ampliada por sus sucesores, José María Escudero, y Luis Sánchez, actual responsable.

Ayer, López Rivas recordaba los primeros años de actividad, donde un único especialista, con dos enfermeras, ponía en marcha el servicio contando con el apoyo puntual del doctor Isaac Lagunas, jefe del servicio de Medicina Interna hasta su jubilación en 2008, hasta la actualidad, con un equipo de treinta profesionales de los diferentes estamentos. En este tiempo, el equipo de Digestivo ha sido pionero en Asturias en la puesta en marcha de consultas monográficas como las de Crohn, y técnicas como las ecografías digestivas pero, sobre todo, en su mirada hacia los pacientes, que eran más personas que enfermos.

También se recordó ayer la acreditación para formación. «En 2005 nos invitaron a que tuviésemos formación MIR, pero no quisimos porque era enviar a especialistas al paro», desveló Rivas, «pero tres años después vimos el problema de falta de especialistas que se iba a producir en el futuro y solicitamos tener residentes».

La impronta del doctor Rivas (que en cierta manera recibió ayer el homenaje que rehusó tras su jubilación) se trasladó a la creación de un canal específico de comunicación con Atención Primaria y la colaboración desinteresada con los especialistas de Medicina Familiar y también con todo tipo de organizaciones sociales.

Por esa razón, ayer nadie se extrañaba de la amplia presencia de tejido social en el salón de actos del Hospital San Agustín, además de los alcaldes de la comarca, y el portavoz de Izquierda Unida, formación en la que milita Rivas, en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares.

Rivas también expresó su orgullo por haber creado un grupo amigos, no solo compañeros de trabajo, y vincularlos a la comarca. No en vano recordó los difíciles inicios del San Agustín cuando «los médicos de aquí no nos venían bien a los de la residencia». Así, comentó como en este tiempo procuraron organizar excursiones para conocer el Área Sanitaria III. Costumbre que se mantiene y, por ejemplo, el próximo sábado se organiza una excursión para recorrer el Hayedo de Montegrande, en Teverga.

El propio acto, con música, recitales de poesía y participación de asociaciones de enfermos, demostró, una vez, que el servicio de Digestivo del Hospital Universitario San Agustín es mucho más que un grupo de especialistas.