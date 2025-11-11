El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024 Tras el hallazgo de los restos y su testimonio ante el juez, se decretó el ingreso en prisión de este camionero

En grande, agentes de la Guardia Civil que ayudaron a esclarecer la identidad de la víctima. En el círculo, el momento de la detención de 'Garrincha'.

En octubre de 1995 este periódico publicaba la investigación abierta por el hallazgo de una mujer enterrada en una casa abandonada de Barros y el paso por el juzgado el día 18 de ese mes de José Manuel de la V. M., 'Garrincha' y de María del Pilar S. J. F., ambos implicados en los hechos. Ahora, 30 años después, una investigación de la Guardia Civil ha permitido averiguar la identidad de aquella joven asesinada: una avilesina de 24 años que había dejado a su hija, de cinco, con su madre.

'Garrincha', vecino de La Felguera y de 34 años edad, era camionero. María del Pilar S. J. F. tenía 31 años y era vecina de Ciaño, también en Langreo. Ambos habían sido pareja hasta poco antes de ese mes de octubre. Él había sido detenido inicialmente por allanamiento de morada, amenazas y lesiones, pero enseguida confesó haber matado a la joven que había recogido haciendo autostop a las afueras de Oviedo en el transcurso de una pelea con ella en el interior del vehículo cuando esta había intentado atracarle con un cuchillo. El juez decretaba de forma inmediata su ingreso en la prisión de Villabona. Mientras que para ella, que había conducido a la Policía Nacional hasta el lugar en donde estaban los restos de la joven muerta, en aquel momento no identificada, se decretaba la libertad condicional a la espera de juicio acusada de encubrimiento e inhumación del cadáver.

Ampliar Uno de los artículos sobre la investigación publicado por este periódico en octubre de 1995. LVA

'Garrincha', que falleció en enero del año pasado a los 62 años de edad en Langreo, mantuvo en todo momento que la muerte se produjo en el forcejeo en el interior del vehículo y que incluso había detenido su BMW para tratar de ponerle un torniquete, pero para ese momento la joven ya había fallecido desangrada. Su decisión de deshacerse del cadáver enterrándola en cal viva y el hecho de que fuera hallada casi cinco años más tarde dificultó la investigación.

