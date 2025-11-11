El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En grande, agentes de la Guardia Civil que ayudaron a esclarecer la identidad de la víctima. En el círculo, el momento de la detención de 'Garrincha'. LVA

El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024

Tras el hallazgo de los restos y su testimonio ante el juez, se decretó el ingreso en prisión de este camionero

Yolanda De Luis
Alejandro L. Jambrina

Yolanda De Luis y Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:16

En octubre de 1995 este periódico publicaba la investigación abierta por el hallazgo de una mujer enterrada en una casa abandonada de Barros y el paso por el juzgado el día 18 de ese mes de José Manuel de la V. M., 'Garrincha' y de María del Pilar S. J. F., ambos implicados en los hechos. Ahora, 30 años después, una investigación de la Guardia Civil ha permitido averiguar la identidad de aquella joven asesinada: una avilesina de 24 años que había dejado a su hija, de cinco, con su madre.

'Garrincha', vecino de La Felguera y de 34 años edad, era camionero. María del Pilar S. J. F. tenía 31 años y era vecina de Ciaño, también en Langreo. Ambos habían sido pareja hasta poco antes de ese mes de octubre. Él había sido detenido inicialmente por allanamiento de morada, amenazas y lesiones, pero enseguida confesó haber matado a la joven que había recogido haciendo autostop a las afueras de Oviedo en el transcurso de una pelea con ella en el interior del vehículo cuando esta había intentado atracarle con un cuchillo. El juez decretaba de forma inmediata su ingreso en la prisión de Villabona. Mientras que para ella, que había conducido a la Policía Nacional hasta el lugar en donde estaban los restos de la joven muerta, en aquel momento no identificada, se decretaba la libertad condicional a la espera de juicio acusada de encubrimiento e inhumación del cadáver.

Uno de los artículos sobre la investigación publicado por este periódico en octubre de 1995. LVA

'Garrincha', que falleció en enero del año pasado a los 62 años de edad en Langreo, mantuvo en todo momento que la muerte se produjo en el forcejeo en el interior del vehículo y que incluso había detenido su BMW para tratar de ponerle un torniquete, pero para ese momento la joven ya había fallecido desangrada. Su decisión de deshacerse del cadáver enterrándola en cal viva y el hecho de que fuera hallada casi cinco años más tarde dificultó la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024

El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024