Hey Honcho and The Aftermaths cierra el Factoría Sound el próximo día 5 Hey Honcho and The Aftermaths. / INÉS TERENTE C. R. AVILÉS. Viernes, 30 noviembre 2018, 06:15

El grupo asturiano Hey Honcho and The Aftermaths pondrá el próximo miércoles 5 el punto y final al ciclo musical Factoría Sound. A partir de las 21 horas, en el espacio escénico de la Factoría Cultural, el grupo de punk rock de garaje comenzará a desgranar los temas de su último trabajo, 'Chico Purito!'. Las entradas, a un precio de ocho euros (diez el día del concierto), se pueden adquirir en los cauces habituales, las taquillas de la Casa de Cultura o a través de internet en la web de Liberbank.

En un 'Chico Purito!' vuelcan su devoción por el punk, el rock and roll y el trash-garaje más cañero. No en vano, el cuarteto conformado por Diego Manfredo a la guitarra, Von Gustopher a las voces, Dani Thunder a la batería, y Héctor Castañón al bajo, se curtió en grupos señeros de la escena asturiana, como Ass Draggers, Amon Ra o Electric Children. The Aftermaths nació en Oviedo en 2014 y dos años después se unió Von Gustopher, voz de la formación ahora conocida como Hey Honcho and The Aftermaths.