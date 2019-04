«Ya era hora de tener caballitos» Los visitantes más madrugadores pudieron disfrutar sin aprietos de las atracciones. / OMAR ANTUÑA Los feriantes permanecerán en el aparcamiento del Quirinal hasta el día 24 EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 18 abril 2019, 01:27

La música y las luces de las atracciones de feria regresaron ayer a las fiestas de El Bollo de Avilés tras dos años consecutivos de ausencia. Las familias que por la tarde se acercaron al ferial ubicado en el aparcamiento del complejo deportivo del Quirinal coincidían en celebrar el retorno de los feriantes.

«Estamos contentos, no, lo siguiente. Ya era hora de volver a tener caballitos en Avilés porque si no los críos no tienen nada en estas fiestas», afirmaba la avilesina Vanessa Jiménez Álvarez mientras apuntaba a cómo su hijo de cinco años disfrutaba de una de las atracciones.

Para algunos encontrarse con el ferial fue toda una sorpresa, «no sabíamos que había caballitos, vivimos cerca y lo vimos desde casa y vinimos con las niñas», explica María Menéndez. Con lo que no se muestran tan de acuerdo las familias es precisamente con la ubicación del ferial en El Quirinal, «no es la más acertada, yo creo que Las Meanas sería mejor opción para todos pero más vale esto que nada», apuntó Vanessa Jiménez.

En total, dieciséis atracciones han acudido a la cita avilesina. Coches de choque para niños y adultos el tren de la bruja, hinchables, camas elásticas y casetas de tiro permanecerán abiertas de once de la mañana a once de la noche.

Mientras que los más pequeños preferían el tren de la bruja o los hinchables, los adolescentes se agrupaban en torno a las atracciones más movidas como el 'Saltamontes' o 'Ciclone'. «Tengo muchas ganas de subir al saltamontes, es la que más gusta de todas», aseguraba Alexia Cid mientras esperaba impaciente su turno para subir a la popular atracción de feria.

Un regreso agridulce

A pesar de lo esperado del regreso a Avilés, la afluencia de público se hizo esperar hasta bien entrada la tarde, lo que hizo que ayer resultase un tanto agridulce para los feriantes. «Esto no ha arrancado bien, hasta las siete de la tarde apenas ha habido público y ahora hay muy poco movimiento, a ver si la gente se anima porque estamos dispuestos a aguantar lo que nos echen», lamentaba ayer Javier Rodríguez, vicepresidente de la asociación de Feriantes y tesorero de Funfeas, organización a la que el Ayuntamiento de Avilés concedió autorización para la instalación de este recinto ferial.

Rodríguez considera que la ubicación en el Quirinal y los años de ausencia «han complicado la situación y ahora nos va a costar volver a acostumbrar a la gente». Aunque destaca que lo importante es «haber logrado arrancar de nuevo la feria y dar un paso adelante, ahora solo falta que nos acompañe el tiempo», apuntó.

Los feriantes esperan que El Bollo sea el primer paso para recuperar una presencia constante en las fiestas. «Hemos puesto todo de nuestra parte para poder estar aquí, hasta pagamos la fianza de 2.000 euros que nos exigió el Ayuntamiento y que supuso un esfuerzo enorme. A ver qué pasa ahora con Versalles y San Agustín», concluyó.