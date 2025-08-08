El hospital San Agustín, en Avilés, acorta las listas de espera de consultas en casi todas las especialidades

El Hospital San Agustín está logrando reducir las listas de espera de las consultas en casi todas las especialidades. De hecho, en el ... último año se ha reducido en prácticamente todas ellas y de manera importante. El caso más llamativo es el de Urología, donde en el verano del año pasado los pacientes tenían que esperar de media 239 días para ser atendidos, una cifra muy alejada de los 180 días que el propio Principado en su día marcó como máxima en sus objetivos. Ahora, ese mismo departamento logra atender las consultas en 141 días, es decir, que ha logrado reducir en cien días, algo más de tres meses, la demora media.

En ello tiene que ver el hecho de que haya logrado sumar profesionales a la plantilla del departamento. Eso ha permitido que, mientras que hace un año se atendiera en un mes 310 consultas, este año haya logrado verse a 470 pacientes en el mismo lapso de tiempo. Además, el número de personas que aguarda una primera consulta se ha reducido de los 1.679 a los 1.020 actuales.

No es el único caso en el que las listas de espera han logrado reducirse de manera importante. Destacan también otras especialidades del San Agustín como Cardiología, donde si hace un año los pacientes esperaban 88 días para ser vistos por un especialista, ahora solo lo hacen treinta. También en Rehabilitación se ha logrado una mejora destacable, pasando de los 69 días a los 37, mientras que en Dermatología, una de las especialidades más problemáticas hace unos años, se ha logrado reducir en 24 días, al pasar de una demora media de 87 días a los 63 actuales.

Ha subido la espera en otras como Cirugía General , Neurología u Oftalmología, pero de manera no demasiado importante. O al menos no tanto como ha sucedido en Traumatología, que vuelve a ser el talón de Aquiles del hospital después de una tregua. Si hace un año la demora media había logrado contenerse y se encontraba en los 84 días, ahora ha vuelto a subir a los 139, convirtiéndose en la segunda especialidad con más problemas para ponerse al día.

Ocurre algo parecido en la lista de espera quirúrgica que, con oscilaciones, se mantiene en términos similares a los de hace un año, pero que en Traumatología ha subido también de manera importante hasta los 101 días, siendo la única especialidad en la que los pacientes tienen que esperar más de tres meses, de acuerdo a los datos proporcionados por el Sespa, y prácticamente la única que cuenta con pacientes que llevan en lista más de seis meses.

En el caso de las pruebas diagnósticas, se ha logrado reducir significativamente la demora de las resonancias magnéticas. Si hace un año se esperaba cien días, esa cifra ha bajado ahora hasta los 32 gracias los nuevos equipos. La espera para una colonoscopia ha logrado bajarse en seis días, y la de los TAC en once, pero ha cambio ha subido ligeramente, en tres días, la demora para hacerse una mamografía, que sigue estando en cifras muy aceptables, y ha crecido también la de las ecografías. En este caso el incremento es más significativo, al pasar de los 94 día a los 102, lo que hace que se concierta en la prueba con mayor retraso.