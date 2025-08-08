El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio de consultas externas del San Agustín. PABLO NOSTI

El hospital San Agustín, en Avilés, acorta las listas de espera de consultas en casi todas las especialidades

El hospital rebaja la demora media de Urología en un centenar de días y de Cardiología en cerca de sesenta, aunque sube en Trauma

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

El Hospital San Agustín está logrando reducir las listas de espera de las consultas en casi todas las especialidades. De hecho, en el ... último año se ha reducido en prácticamente todas ellas y de manera importante. El caso más llamativo es el de Urología, donde en el verano del año pasado los pacientes tenían que esperar de media 239 días para ser atendidos, una cifra muy alejada de los 180 días que el propio Principado en su día marcó como máxima en sus objetivos. Ahora, ese mismo departamento logra atender las consultas en 141 días, es decir, que ha logrado reducir en cien días, algo más de tres meses, la demora media.

