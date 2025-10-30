El Hospital Universitario San Agustín será pionero en las transfusión de sangre domiciliaria

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés será el centro pionero en poner en marcha en Asturias las transfusiones de sangre a domicilio. ... Así lo anunció esta mañana la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, en la clausura de las jornadas sobre el fomento de la donación celebradas en el centro de referencia del Área Sanitaria III.

La experiencia se pondrá en marcha a mediados del próximo mes de noviembre. Se destinará a aquellos pacientes «con extrema fragilidad o dificultades de acceso al centro sanitario», explicó la consejera. En la actualidad, los equipos de Atención a Domicilio y Hematología del San Agustín trabajan para definir los criterios objetivos para aplicar esta medida.

No será la única iniciativa pionera en Asturias relacionada con la hemodonación. Así, Concepción Saavedra avanzó que el Hospital Universitario Central de Asturias contará con un espacio permanente para la donación de sangre de fácil acceso. «Es un ámbito donde las personas se encuentran mucho más sensibilizadas con la necesidad de sangre y creemos que puede ser una buena medida», declaró. Si los resultados son óptimos, se extenderá al resto de la red pública. También el próximo año, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos podrá trasladarse a unas nuevas instalaciones en Llanera para poder realizar su trabajo «en mucho mejores condiciones que las actuales».

Saavedra recordó la importancia de la donación de sangre. «En la actualidad, en Asturias se consumen entre 180 y 200 bolsas de sangre diaria en operaciones, situaciones críticas, tratamientos oncológicas. La donación salva vidas porque es la única manera de conseguir la sangre necesaria para los tratamientos médicos», explicó.

La gerente del Centro Comunitario de Sangre, María Teresa Díaz Campomanes, explicó todos los detalles en la gestión de las transfusiones y animó a conseguir la fidelización de las personas que participan de manera puntual en las campañas de donaciones. «Si logramos que repitiesen, estaríamos cerca de autoabastecernos», aseguró.

Tanto ella como la consejera de Sanidad coincidieron en el reto de abordar el relevo generacional y conseguir la incorporación de los jóvenes, aunque se va avanzando y, en el último año, se incorporaron 114 donantes nuevos entre los 18 y 24 años. La necesidad de un esfuerzo constante en las donaciones no oculta que los asturianos donan por encima de la media regional. «Somos la tercera autonomía de España en porcentaje de donaciones», destacó Saavedra.