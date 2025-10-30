El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ponentes de las jornadas sobre el fomento de la donación de sangre celebradas en Avilés. Pablo Nosti
Sanidad

El Hospital Universitario San Agustín será pionero en las transfusión de sangre domiciliaria

El centro de referencia del Área Sanitaria III acoge una jornada sobre la promoción de la donación de sangre

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés será el centro pionero en poner en marcha en Asturias las transfusiones de sangre a domicilio. ... Así lo anunció esta mañana la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, en la clausura de las jornadas sobre el fomento de la donación celebradas en el centro de referencia del Área Sanitaria III.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

