La hostelería se sube al 'bus-bar'

SOS Hostelería y Hostelería con Conciencia han subido hoy al 'bus-bar' al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, al presidente del Principado Adrián Barbón, al consejero de Salud Pablo Fernández, a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y a José Luis Almeida, presidente de OTEA Hostelería y Turismo de Asturias) en una crítica a la doble vara de medir en cuanto a las restricciones sanitarias. Se quejan los hosteleros de que no se limiten los aforos en los autobuses o no se controlen en los supermercados y por eso hoy han 'sentado' en ese autobús a cinco de los gestores o representantes contra los que habitualmente dirigen sus críticas.

El autobús de cartón ha estacionado en la calle de la Cámara, junto a una de las entradas a la Plaza Hermanos Orbón, para emprender ruta hasta la Plaza de España. Ha sido una protesta tranquila y más visual que ruidosa, en la que solo han querido evidenciar estas «incongruencias».

No creen que hoy el presidente del Principado anuncie la relajación de las medidas pero tampoco lo quieren. «Lo ideal es estar cerrado hasta que esto pase y que cuando abramos podamos hacerlo con todas las garantíazas. No nos vale tener solo cuatro mesas en la terraza», ha resumido Marián Tamargo, que reconoce que las ayudas no dan para vivir y que las regionales todavía no las han recibido.