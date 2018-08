Los hosteleros de Avilés alertan de la falta de personal cualificado en temporada alta Un camarero durante el servicio en el interior de un restaurante. / JORGE PETEIRO Los sindicatos denuncian prácticas de explotación laboral en el sector y exigen la firma urgente del convenio colectivo EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 27 agosto 2018, 01:43

«Los empresarios de la hostelería tenemos un problema enorme con la contratación de personal, es muy difícil dar con profesionales cualificados y de confianza, y aunque necesites gente no la encuentras», afirma la hostelera avilesina Ana Suárez. Como ella son muchos sus compañeros de profesión en la ciudad que se quejan de la falta de mano de obra para hacer frente a las necesidades del servicio, especialmente durante la época estival.

La problemática de la contratación y de la situación laboral en el sector de la hostelería no es nueva, pero se aviva con el incremento de la actividad durante la temporada alta. Una crisis que se agudiza en los meses de julio y agosto, en los que las terrazas concentran la mayor parte de los servicios, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios. Se trata de una situación compleja en la que intervienen varios factores socioeconómicos y de la que, en general, se ofrecen dos análisis opuestos: el de los empresarios y el de los empleados del sector.

Según los hosteleros, buena parte de las personas que responden a sus ofertas de empleo lo hacen sin cualificación y sin experiencia laboral previa. Aunque la queja más generalizada entre los responsables de los locales consultados es «la falta de seriedad y compromiso por parte de los empleados», algo que genera numerosos conflictos en el seno de los negocios.

«Yo cuento con gente formal que lleva ya algunos años conmigo pero también sufro las consecuencias de los que vienen dos días y no vuelven, o te dicen que van a venir y te dejan colgada con el bar lleno. De hecho, en pleno Festival de la Cerveza, un camarero me dejó literalmente tirada, y si no llega a ser por la familia no sé que hubiese podido hacer», relata Ana Suárez, cuyo negocio se encuentra en las inmediaciones de La Exposición.

Entidades como la Unión de comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) han observado esta situación durante su última campaña de Sabores de Plaza en Plaza. Según comenta el gerente de la Ucayc, José Antonio Álvarez, algunos establecimientos interesados en participar en la iniciativa declinaron la propuesta asegurando no disponer del suficiente personal, «tanto camareros como ayudantes de cocina».

Los pequeños negocios parecen ser los que presentan mayores dificultades a la hora de cerrar la contratación de personal. Para los pequeños empresarios hosteleros la incorporación de un trabajador por cuenta ajena supone «una decisión trascendente y un gran riesgo».

Otros sencillamente ven «inviable» ampliar la plantilla, aunque la necesiten, por la presión fiscal y las exigencias económicas que soportan. «A día de hoy no puedes asegurar mantener otro puesto de trabajo, tal y como yo lo hago, completamente regularizado, porque los ingresos no cubren todos los gastos a los que hay que hacer frente cada mes, es imposible», asegura Carmen Fernández. Desde hace diez años, su establecimiento cuenta con una empleada con contrato indefinido y a tiempo completo, a la que «se le respetan sus descansos, de hecho comienza ahora sus vacaciones», comenta la hostelera.

Carmen Fernández asegura que aunque no justifica y rechaza que haya empresarios que «contratan al personal por cuatro horas y luego les hacen trabajar ocho más», la situación de los negocios resulta a veces «asfixiante». La hostelera se queja de la falta de ayudas y subvenciones a la contratación para los autónomos y afirma que «está muy bien fomentar empleo, y ojalá se pudiese, pero para el pequeño empresario autónomo resulta casi imposible». Fernández coincide en que es muy difícil encontrar personal «competente, responsable y que no meta mano en la caja».

Para esta autónoma, la situación actual que padece la hostelería avilesina se debe a un cúmulo de muchos factores como «la necesidad, la falta de formación, y pensar que cualquiera vale para desarrollar este trabajo».

Los trabajadores

«Yo preguntaría a esos empresarios que no encuentran personal ¿qué tipo de trabajo ofrecen?, ¿con qué horario y salario? y ¿a qué convenio se atienen?. Porque si van por convenio lo que les iba a sobrar es personal». Con estas palabras resume Marcelina Rodríguez, enlace sindical de hostelería de Comisiones Avilés, su opinión sobre este asunto.

Las organizaciones sindicales del sector hostelero ofrecen una perspectiva muy diferente de esta situación. Los sindicatos CCOO y UGT aseguran que en el sector abundan los casos de explotación laboral en los que se realizan contrataciones irregulares, no se respetan horarios ni descansos, y los sueldos no corresponden con lo estipulado en el convenio vigente. «No se puede tener a trabajadores con jornadas de dieciséis horas, con un día o día y medio de descanso, sin vida familiar. Esto no ocurre en ningún otro sector», añade.

Para los sindicatos la solución del problema está en la firma de un nuevo convenio colectivo y su estricto cumplimiento. «Esto acabaría con el caos de sueldos y el descontrol de horarios y descansos. Además, obligaría a contratar a más personal porque no les compensaría pagar tantas horas extras», asegura Rodríguez.

En cuanto a la formación, el responsable de Hostelería de UGT Asturias, Vicente Fernández asegura que «hay personal sobradamente preparado pero que no está dispuesto a entrar en este juego de precariedad y se va fuera en busca de mejores condiciones laborales».