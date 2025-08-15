Los hosteleros del barrio avilesino del Carbayedo 'salvan' las fiestas de San Roque Cinco establecimientos de la Asociación Disfruta Carbayedo contrataron a Fred Events para realizar dos sesiones musicales a pie de calle en el barrio después de que se anunciase la suspensión de las fiestas de este año

Fred Events puso ritmo en la zona de bares del Carbayedo, en Avilés, a pesar de que este año se hayan suspendido las fiestas de San Roque.

Santy Menor Avilés Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

Desde que la asociación de vecinos El Hórreo dejase la organización de San Roque, las fiestas del barrio avilesino del Carbayedo han sido intermitentes y este verano de 2025 se volvieron a caer del calendario festivo. Sin embargo, cinco establecimientos hosteleros miembros de la asociación Disfruta Carbayedo, encargada de tomar el testigo de El Hórreo los últimos años, han querido que al menos dos sesiones musicales den color y sonido al barrio este fin de semana.

Bajo el lema 'Carbayedo Suena Fuerte', los bares La Sede, Dialva para Vos, Reguero, La Bodega de Agustín, Mesón Viana han unido fuerzas para contratar a Fred Events, empresa avilesina de animación de eventos que ayer mostró al público la primera sesión de 'Pachangueo Mix Reserva del 78', que se completará con una segunda hoy, a partir de las 13 horas para acompañar el vermú.

No habrá, por tanto, celebraciones patronales en el Carbayedo este fin de semana, pero la agenda festiva municipal no permanecerá en blanco. El jueves 14 y el viernes 15 se celebra el XXI Festival La Mar de Ruido y, del 15 al 17 de agosto, tanto el Espacio Nintendo como el Trofeo 3X3 de baloncesto.

En 2019 fue el primer año que un grupo de hosteleros cogió el guante, contrató unos cuantos conciertos y se pudo cubrir el expediente de las fiestas. Con éxito, porque las fiestas del Carbayedo siempre son exitosas. 2020 fue el año de la pandemia y, dadas las múltiples restricciones, no hubo opción alguna a festejar San Roque. En 2021 y 2022 parece que el tejido asociativo del barrio se dejó llevar por la tendencia y tampoco se organizó nada. Sin embargo, la joven asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo, a pesar de sus reticencias para meterse en la planificación de las fiestas, tomó las riendas en 2023 y, en colaboración con la hostelería, presentó un cartel más que digno. Salió tan bien que repitieron en 2024, pero en contra de su voluntad.

Raúl Blanco, presidente de Disfruta Carbayedo, ha repetido que es necesario que haya una Comisión de Festejos porque la suya, más centrada en revitalizar la red comercial del barrio, no puede asumir esta serie de tareas sin dejarse la piel en ello.

Así que tras dos años de esfuerzos en los que aseguraron que «no podíamos permitir que El Carbayedo se quedase sin su fiesta», en este 2025 han decidido tirar la toalla porque saben que si siguen al frente no aparecerá nadie que asuma la tarea. Las fiestas de San Roque siempre son la antesala de las de San Agustín y siempre han tenido un gran tirón, incluso cuando el programa de actos mermó sustancialmente por las circunstancias.

Temas

Avilés