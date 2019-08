Los hosteleros denuncian un incremento de gaviotas en plena temporada estival Una gaviota vigila las terrazas instaladas en la calle San Francisco desde el muro de la iglesia de San Nicolás de Bari. / MARIETA Las aves roban comida de las mesas de las terrazas, rompiendo vajillas. «Se han acostumbrado a las personas y no tienen miedo ni respeto» ÁLVARO F. SÁNCHEZ / MARINA MARTÍN AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:04

Las gaviotas han tomado Avilés. Podría ser el argumento de una distopía posapocalíptica, pero es la realidad a la que se enfrentan hosteleros y clientes de terrazas cada día. Estas aves suelen ser un problema recurrente en las ciudades portuarias como es el caso de Avilés., pero en los últimos años el número de ellas que se ve en casco urbano ha aumentado de manera notable. Cada vez se adentran más en la ciudad y, tal y como asegura todo aquel que lidia con ellas, «ya no tienen miedo a nada». Esto supone un problema para muchos ciudadanos, pero en especial para aquellos que tienen un negocio con terraza o para quienes pasan un rato en alguna de ellas.

Las terrazas de cafeterías, bares y restaurantes son el destino favorito de las gaviotas, amén de los contenedores de basura. Cada día un amplio número de clientes de la hostelería local sufren incidentes con estas aves. Ni cortas ni perezosas, se abalanzan sobre las mesas para coger pan, pinchos o galletas con el pico y, a su paso, lo habitual es que hagan caer platos, tazas o vasos.

«En la terraza interior tengo que echar a tres o cuatro gaviotas todos los días. La terraza exterior, por suerte, tiene un toldo cubriendo las mesas y las gaviotas no atacan a los clientes dado que no ven la comida», asegura José Manuel Fernández, gerente de la Taska el Matu, en la Calle de La Estación. También alega que «en cuanto los servicios de limpieza colocan los contenedores, las gaviotas se van colocando por las ventanas y los edificios para vigilar la basura». Ahí encuentran otro de sus menús predilectos. «Si tiro la basura tengo que poner un cartón encima para que no destrocen la bolsa y dejen la calle llena de restos de comida», relata.

Un problema que siempre ha existido, en mayor o menos medida, pero que estos últimos años se está yendo de las manos. «Las gaviotas están dejando sus lugares de cría habituales por la sencilla razón de que tienen mejores condiciones de vida con nosotros que en la costa. Son animales muy sociales que se acostumbran de forma rápida al ser humano y por culpa de esas personas que dan de comer a las gaviotas nos ven como fuentes de alimento rápidas y sencillas» explica Alejandro Peláez, presidente del grupo de ornitología Mavea.

La necesidad de frenar la población de gaviotas ha motivado que el Ayuntamiento de Avilés realice un contrato anual con una empresa especializada en el control de aves. En su día se constató una disminución de alrededor de un 35%, pero en los últimos tiempos han vuelto a adueñarse del espacio público. La intervención más habitual es la retirada de nidos y huevos en la época de puesta, en primavera, pero tanto el año pasado como este el contrato municipal se ha adjudicado ya entrado el verano.

Desde Mavea, sin embargo, defiende que la retirada de nidos supone una solución parcial a la invasión aviar. «Sirve para cumplir con el expediente pero están parcheando el problema real» a lo que también alegó que «si retiras el nido, la gaviota solo se verá obligada a construir otro en otra ubicación». También sugiere que la mejor alternativa es sumergir los huevos de gaviota en parafina para evitar el desarrollo del embrión, de este modo la gaviota continúa incubando los huevos pero no gestará animal alguno. Otras medidas cómo los impactos sonoros, muy eficaces en el caso de estorninos, no resultaría tan eficiente debido a su inteligencia de esta especie, según explica Peláez.

Un gasto de 40 euros al mes

Los hosteleros locales han resultado ser, junto a sus propios clientes, los principales afectados por esta plaga aviar. La dueña de la cafetería Szia Szia, Silvia Fernández, sufre también varios incidentes diarios cuyos destrozos suponen un gasto mensual de unos cuarenta euros. «Desde que sirvo el primer pincho ya están tanteando la terraza, solo en esta mañana ya me han destrozado tres ceniceros y he abierto hace dos horas, además de que roban comida», explica la hostelera que ha llegado a registrar más de una decena de percances en un mismo día. Sin ir más lejos, mientras mantenemos esta breve conversación, varias gaviotas están ya en el tejado del mercado, mirando en todas direcciones, esperando a que alguien despistado descuide su comida un momento. ¿Y las galletas envueltas en plástico? «Se las llevan con el paquete, lo abren y se la comen» asegura.

La plaza de Hermanos Orbón, junto a la de Carlos Lobo y El Parche, resulta uno de los puntos con más conflictos de este tipo, pero no es el único, en realidad las gaviotas campan a sus anchas por todo el casco histórico, donde las terrazas son más abundantes. La camarera de la cafetería 70 Grados, ubicada en Carlos Lobo, ha probado todo tipo de trucos para combatir la plaga de gaviotas. «He tratado de colgar cedés, colocar pinchos en las mesas e incluso he comprado un búho espantapájaros, pero nada ha funcionado, todo resulta inútil cuando las gaviotas se han acostumbrado a nosotros» explicaba Nidia Arias, quién también alega que «para los hosteleros que tenemos que lidiar diariamente con estos bichos nuestro trabajo supone el doble de esfuerzo». Coincide con otros hosteleros en que las defecaciones de estos animales producen en las terrazas «olores nauseabundos» y que resultan corrosivas en casi cualquier superficie si no se eliminan a tiempo.

Otros hosteleros de la ciudad cómo Daniel Romero, gerente del 100 Montaditos de la plaza de España, sostienen que «las gaviotas son muchísimo más agresivas que otros años, parecen haberse acostumbrado a la presencia de las personas y no sienten ningún tipo de miedo o respeto». También señala que «cuando un cliente se levanta a por la comida ya tiene una gaviota esperándole y si se ha dejado algo de comida encima de la mesa, se lanzan a la mesa tirando todo lo que hay encima».

«Las gaviotas se han vuelto expertas en patrullar las calles, saben a que hora abren lo bares y cafeterías y las diferencian en base a la facilidad de acceso a los alimentos», aseguran los ornitólogos de Mavea. Y es que, si cualquiera se fija en las terrazas mientras pasea por el casco histórico de Avilés podrá ver sin dificultad varios incidentes con estas aves. Roberto Cárdena toma intranquilo un pincho en El Cafetón, sin dejar de mirar de reojo a una gaviota que acecha. «Estoy convencido de que, si me levanto un segundo a saludar a alguien, a la vuelta mi comida ya no está». Y probablemente tenga razón, por lo que hace bien en no bajar la guardia.