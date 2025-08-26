El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Diseño de la zona común del futuro hotel Palacio.

El futuro hotel del Parche, en Avilés, compartirá espacios con el edificio de Precios Únicos

Funcionará para alquileres de media y larga estancia y sus zonas comunes podrán acogerán a los residentes del inmueble vecino

R. A.

Avilés.

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Las nuevas promociones inmobiliarias de Avilés están empezando a plantear opciones diferentes a lo que hasta ahora era habitual. A la habitual separación ... entre edificios residenciales e inmuebles de uso hotelero se están comenzando a sumar otras posibilidades de alojamientos turísticos media estancia, desde al complejo de la calle La Muralla a la futura rehabilitación del Café Colón pasando por la propuesta de Triangular Capital para el antiguo geriátrico de La Fontana, en la plaza de España. Y del mismo modo que está previsto que quienes se alojen en el Colón puedan hacer uso de algunos de los servicios del hotel Palacio de Avilés, ya que compartirán gestión, serán los residentes del edificio de Precios Únicos quienes puedan beneficiarse de las zonas comunes del futuro hotel del Parche.

