El futuro hotel del Parche, en Avilés, compartirá espacios con el edificio de Precios Únicos Funcionará para alquileres de media y larga estancia y sus zonas comunes podrán acogerán a los residentes del inmueble vecino

Las nuevas promociones inmobiliarias de Avilés están empezando a plantear opciones diferentes a lo que hasta ahora era habitual. A la habitual separación ... entre edificios residenciales e inmuebles de uso hotelero se están comenzando a sumar otras posibilidades de alojamientos turísticos media estancia, desde al complejo de la calle La Muralla a la futura rehabilitación del Café Colón pasando por la propuesta de Triangular Capital para el antiguo geriátrico de La Fontana, en la plaza de España. Y del mismo modo que está previsto que quienes se alojen en el Colón puedan hacer uso de algunos de los servicios del hotel Palacio de Avilés, ya que compartirán gestión, serán los residentes del edificio de Precios Únicos quienes puedan beneficiarse de las zonas comunes del futuro hotel del Parche.

Sus promotores explican que el edificio, rebautizado como Palacio, «ofrecerá 25 habitaciones destinadas a estancias medias y largas, que se enriquecerán con servicios adicionales, como propuestas de restauración y atención personalizada». Precios Únicos Al mismo tiempo, el vecino bloque de Precios Únicos, que también ha sido adquirido por este grupo, prevé rehabilitarse para albergar otros 31 apartamentos, y la previsión es que ambos inmuebles compartan «zonas comunes de uso social y de convivencia, como áreas de encuentro, terrazas y espacios pensados para fomentar la interacción entre residentes». Entre ellos se plantean zonas ajardinadas, cafetería, espacios de networking o una lavandería. La intención es trabajar ambas rehabilitaciones como «un mismo conjunto residencial» que ofrezca «un modelo innovador de vivienda».

