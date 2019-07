Los hoteles confían llenar en agosto y muestran su preocupación por la escasez de trabajadores Dos turistas con sus maletas en la calle de La Fruta. / MARIETA Los resultados del mes de julio son en la mayoría de los casos «satisfactorios», con ajustes de tarifas para atraer a los turistas de última hora C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 27 julio 2019, 00:51

El turista siempre llega aunque se haga esperar. Podría ser, a grandes rasgos, la situación general de los hoteles avilesinos que, si bien transmiten su confianza en los resultados globales que arrojará este periodo estival porque agosto es el mes de vacaciones por excelencia, también reconocen una batalla euro a euro por un cliente que, salvo contadas ocasiones, ya siempre es de última hora. Con todo, la mayoría están satisfechos con un nivel de ocupación que esperan mantener, incluso mejorar, en esta recta final. Solo confían en hacerlo sin bajas en la plantilla porque ese es el nuevo problema del sector. La voz de alarma que había dado la hostelería el año pasado, la secunda ahora la hotelería. Cuesta encontrar profesionales que quieran trabajar y la seriedad de los trabajadores es un valor al alza, cada vez más difícil de encontrar.

La oferta de acomodación turística en Avilés ha crecido rápidamente en los últimos años con la entrada de los pisos privados. Son pocas plazas más en términos porcentuales, pero su incidencia se nota. No tanto en los hoteles más exclusivos que por su categoría tienen muy bien definido su público, pero sí sobre el resto teniendo en cuenta, además, que la gran mayoría de las habitaciones se localizan en hoteles de cuatro y tres estrellas dirigidos a esa gran clase media que con un teléfono móvil en la mano está hasta el último momento comparando precios. Los directores de hotel consultados creen que no es conveniente entrar en esa guerra que a la larga será perjudicial para todos, pero que ya está librando alguna batalla repercutiendo sobre el resto de un sector que tiene que acomodar sus tarifas en función de la competencia. Esto puede verse como las consecuencias de la ley de la oferta y la demanda o como una práctica perversa que podría incidir en el servicio y en los sueldos del personal. «De ahí que no debamos entrar», argumenta uno de los responsables contactados. «Es curioso que cuando somos consumidores de servicios y productos queremos que sean buenos y cuanto más baratos mejor sin darnos cuenta de que eso ocurre a costa de recortar de algún sitio», reflexiona otro.

Preocupaciones al margen, el verano sigue siendo verano. Puede parecer una afirmación de perogrullo, pero es la elegida por muchos para transmitir que una vez despedido el cliente de empresa, ahora le toca al turista y este, más tarde o más temprano, con la cartera más o menos llena, acaba llegando. Sobre todo, en agosto. A grandes rasgos y teniendo en cuenta que cada alojamiento, tanto por su oferta como por su ubicación, tiene sus características, julio ha ido razonablemente bien. El cliente mayoritario sigue siendo nacional y continúa siendo notable la presencia de peregrinos, aparte por supuesto de personas con lazos familiares, familias que quieren descubrir nuevos sitios o extranjeros que descartan la España que suda y se achicharra en favor de un Norte menos masificado y más verde.

Conchi Gómez, jefa de recepción del Hotel NH Collection Palacio de Avilés, y María José Arias, del Hotel 40 Nudos, coinciden en señalar que julio está siendo «muy parecido a veranos anteriores, quizás un pelín al alza». La percepción es optimista, lo reconocen, porque «ha habido años atrás en los que esto ha estado muy parado», afirma la primera, que ahora tiene la impresión de que el turismo tiene un nuevo empuje. «Avilés está un poco de moda, ya desde el año pasado viene gente por primera vez, dejando a Gijón y Oviedo de lado. Nos eligen por nuestra situación, porque estamos en el centro, el acceso a la autovía para desplazarse a cualquier lugar es más rápido y somos una ciudad más manejable para recorrer a pie», describe González. En su alojamiento se da una característica más: aumenta el peregrino internacional, un perfil que además prepara el viaje con anticipación.

A última hora

Parece claro que los extranjeros se rigen por otros parámetros distintos al turista patrio que tal vez confiado en el manejo del idioma o porque le da igual tirar para un sitio que para a otro, reserva a última hora. «No, no es una tendencia heredada de la crisis económica, son los nuevos hábitos de consumo», asegura Daniel Rodríguez, director del Hotel Zen Balagares, en Corvera, quien aporta un dato incontestable: «el pasado fin de semana, el viernes vendimos varias decenas de habitaciones para el día siguiente». Ellos pudieron vender esa cantidad porque disponen de 157 habitaciones, en otros más pequeños como el Suite 1907 despachan dos de los quince apartamentos de lujo que ofertan en pleno casco histórico de un día para otro y eso que en su caso el precio no influye en esa selección de última hora por el tipo de cliente al que se dirigen. «No puedo comparar con otros años porque abrimos en septiembre de 2018, pero diría que julio va bien, con una ocupación entre el 60 y el 70%», explica Tino Álvarez.

En Llaranes, en el Hotel El Hórreo, están satisfechos porque las obras primero de Decathlon y ahora de Mercadona, mantienen ocupadas la mitad de las habitaciones «hasta noviembre». Todo un lujo en estos tiempos de incertidumbre. Su propietario Javier Fernández, eso sí, cree, al igual que Julio Álvarez, del Don Pedro, y Ana López, de Palacio Valdés, que Avilés necesita «un impulso». Más ideas, más actividades y, sobre todo, más promoción de la ciudad.