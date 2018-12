«La huella de Ponga está en las calles, en los parques y en los edificios públicos» Políticos y vecinos de a pie arropan a la familia en el Tanatorio y subrayan el legado y la calidad humana del difunto JOSÉ FERNANDO GALÁN Lunes, 31 diciembre 2018, 18:24

Compañeros en aquella primera Corporación de 1979, amigos, empresarios, políticos, sindicalistas, vecinos de a pie… El trasiego en la sala ocho del Tanatorio Avilés fue in crescendo a medida que se avanzaba la mañana y se extendía la noticia del fallecimiento de Manuel Ponga Santamarta, el primer alcalde de la Democracia, el que impulsó la transformación física y social de Avilés.

Al margen de coincidencias políticas, la alcaldesa, Mariví Monteserín, mantenía una estrecha relación de amistad con el difunto y su familia. Llegó al tanatorio al filo de la una de la tarde, después de presidir la junta de portavoces que ha decretado luto oficial en la ciudad hasta las siete de la tarde de hoy martes, con la bandera de Avilés a media asta.«Nos ha dejado una persona muy importante en la historia reciente de la ciudad, un grandísimo alcalde. Su huella está en las calles, en los parques y en los edificios públicos. Ha sido un leal y extraordinariamente honrado trabajador al servicio público, una persona entusiasta y entregada a su ciudad. Los avilesinos tenemos que estar orgullosos de haberlo elegido un día como alcalde», manifestó después de fundirse en un abrazo con la viuda, Juana María de Esparta.

Santiago Rodríguez Vega, su sucesor como alcalde y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, cargo que también ocupó Ponga entre 1999 y 2007 tras su etapa como delegado de Gobierno, fue de los primeros en llegar. «Fuimos compañeros y amigos. Compartimos ilusiones, tensiones y proyectos que él vivía con especial intensidad y emoción. Era un hombre amable, afectivo y cariñoso, el hombre que impulsó la modernización de Avilés. Su coherencia nos ha impregnado a todos y su legado sigue vivo», señaló.

Más información Consternación en Avilés por la muerte de Ponga, primer alcalde democrático de la villa

Nelly Fernández Arias formaba parte de aquella primera Corporación democrática. Era la número dos del PSOE, la mano derecha de Ponga. Exsenadora, ayer echó la vista atrás. «Nunca habíamos entrado al Ayuntamiento, y cuando llegamos no sabíamos muy bien qué hacer. Había un funcionario, Villanueva, el secretario municipal, que se brindó a ayudarnos, y Manolo (Ponga), como persona inteligente que era, se dejó asesorar, cosa que otros alcaldes no supieron hacer. Entonces comenzamos a hacer los parques, a poner en marcha servicios que no existían, como la ayuda a domicilio. Era una persona admirable, un trabajador incansable que siempre estaba pendiente de todo y de todos. Recuerdo que en los plenos, cuando iban a dar las doce de la noche, indicaba al secretario

que atrasase el reloj la hora para poder continuar, porque entonces había que terminar antes de medianoche. Para mí era como un hermano, voy a tardar mucho en recuperarme».

Álvaro Álvarez, viceconsejero de Administraciones Públicas y secretario general del PSOE de Avilés durante veintidós años, subrayó sus cualidades humanas. «Era un hombre muy vital que supo disfrutar la vida con intensidad, una persona entregada y valiente que creía profundamente en todo lo que hacía».

Laura González también formaba parte de la Corporación resultante de aquellas históricas elecciones. Era concejala del PCE, partido que mediante un pacto de gobierno facilitó que Manuel Ponga accediese a la alcaldía desbancando a la UCD, la lista más votada. «Gracias a ese acuerdo Avilés experimentó un cambio sustancial en todos los sentidos. Eran otros tiempos. Aparcábamos las diferencias y alcanzábamos acuerdos que nos permitieron avanzar. Ahora ya no es así, y esa guerra es la que impulsa a la extrema derecha», manifestó González, quien también fue presidenta de la Junta General del Principado cuando Ponga era delegado de Gobierno.

Entre las muchas personas que a primeras horas de la mañana se acercaron al Tanatorio a mostrar sus condolencias también estaban el diputado socialista, Antonio Trevín expresidente del Principado y exdelegado del Gobierno, Jorge Suárez, alcalde de Gozón, y Rogelio Alonso, exalcalde de Castrillón, además de trabajadores públicos que en algún momento de su trayectoria profesional coincidieron con Manuel Ponga SantaMarta

Paula, la mayor de los tres hijos de Manuel Ponga y de Juana María de Esparta, expresó el agradecimiento de la familia.»Ver que nuestro padre a dejado un gran recuerdo entre tanta gente nos reconforta. No sentimos orgullosos».

La capilla ardiente permanecerá a lo largo de toda la jornada de hoy lunes en la sala ocho del Tanatorio Avilés. Mañana, 1 de enero, se trasladará al Ayuntamiento, que abrirá al público entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde para que todo aquel que lo desee pueda dar su último adiós a Manuel Ponga. El cadáver será recibido a las seis de la tarde de hoy martes en la iglesia parroquial Santa Bárbara de Llaranes, donde se celebrará el funeral.

Manuel Ponga falleció la pasada madrugada a consecuencia del repentino agravamiento de un cáncer que le fue diagnosticado en otoño de 2016. Natural de Gijón, tenía 82 años.