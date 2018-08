Huerga asegura que el actual servicio de Correos en La Merced «es accesible y céntrico»

El concejal no adscrito Alfonso Araujo reclamó en el pleno municipal del pasado jueves que el Ayuntamiento de Avilés demandase a Correos mejoras en el servicio público en Avilés. El edil apuntó a la posibilidad de reabrir las oficinas de La Ferrería para aminorar las colas que se generan en las oficinas de la plaza de La Merced.

«No existe suficiente espacio para el almacenaje de los paquetes», aseguró Araujo indicando que las características de La Ferrería evitarían ese problema que ha dinamitado las previsiones de agilidad y rapidez que se hicieron con las nuevas oficinas centralizadas.

En su respuesta, el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, aseguró que la demanda «no le parecía oportuna», recordando que la decisión de unificar las oficinas fue decisión del anterior gobierno de España que el propio Araujo había apoyado cuando votó contra una moción municipal que rechazaba la unificación de las oficinas en Avilés.

Huerga aseguró que «el actual servicio es accesible y céntrico. Soy un usuario esporádico de Correos y cuando he ido no había grandes colas». Una experiencia totalmente contraria a la descrita por Alfonso Araujo y que el edil no adscrito atribuye al incremento de la paquetería.