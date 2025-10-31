Hugo Morán sobre Maqua: «Ha habido que diseñar un sistema de depuración de aguas que no existía en este país»

El proceso «ha sido un tormento» y ahora, ya con las obras iniciadas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha querido cerrar ... un ciclo y visitar los trabajos de reforma de la depuradora de Maqua, en Gozón, que incorporarán «uno de los sistemas más avanzados del país» para tratar las aguas de Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón. Los 60 millones de euros de inversión la sitúa como una de las más altas en depuración del país, según ha señalado.

Morán ha explicado con esta depuradora «complementa todo un sistema de la red de saneamiento que da servicio a cuatro municipios, a Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón». «Estamos hablando de un equipamiento de los grandes sistemas de depuración de nuestro país. Tiene unas características muy peculiares porque es un sistema que está muy influido por la intrusión de agua salina, con lo cual requiere una solución técnica que no está chequeada en otras instalaciones de estas características en nuestro país, con lo cual incorpora un proceso de innovación que problablemente sirva de referente para instalaciones de estas mismas características en el futuro. Además es una instalación que amplía y sustituye en parte a la ya existente, con lo cual va a haber que ejecutar obras al mismo tiempo», ha señalado.

Según ha explicado el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Norte, Julio Solís, al detectar el problema de la salinidad del agua se pusieron en contacto con muchas universidades y comprobaron que Hong Kong tenía uno parecido aunque por causas diferentes. Era uno de los sistemas «más prácticos», pero ese procedimiento administrativo «farragoso» al que se había referido previamente el secretario de Estado cuando rememoró los avatares de la instalación y la necesaria desafectación que se había tenido que hacer del terreno que en el que se había construido la depuradora jugó a favor porque la tecnología ha ido avanzando y la nueva depuradora incorporará la tecnología IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge).

«Ahora mismo hay una balsa con lodos activos, la biomasa está flotando. Nosotros vamos a meter lodos activos más ese 'fixed-flim', que son como unos discos de plástico. Vamos a meter cientos y a conseguir dos biomasas diferentes: la flotante y la que está en esos sitios fijos. Eso nos da mucha flexibilidad porque primero actúa la flotante, y es la que primero degrada, y, después, si te queda algo, entra el biofilm, es decir que conseguimos depurar mejor. Conseguimos una gran potencia porque si fallara o entrara mucha agua salina por lo que fuera y nos fastidiara los lodos activos, todavía tenemos esos biofilms que nos van a permitir tratar«, ha detallado.

Además las actuales seis bombas subterráneas serán sustituidas por bombas en seco. «En España vamos aprendiendo cada vez más que inversión es inversión y mantenimiento. Es muy bonito poner seis bombas subterráneas, a cuarenta menos, y cuando falla sacarla a superficie con lo que pesa. Es una operación muy complicada », ha ironizado. Ahora se opta por poner la bomba en seco, gracias en parte a la gran superficie de terreno que tiene la instalación. Además, de estas seis bombas de 800 litros cada una se pasará a una escala de bombeo, con 800, 600 y 400 litros de capacidad, que permitirán más flexibilidad.

Solís ha recordado también la importancia en invertir en alcantarillado, «que no es tirar el dinero».