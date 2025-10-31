El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Hugo Alfonso Morán junto a la delegada del Gobierno, en el centro, en la visita a las obras de la depuradora de Maqua.
Aguas de Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón

Hugo Morán sobre Maqua: «Ha habido que diseñar un sistema de depuración de aguas que no existía en este país»

El secretario de Estado de Medio Ambiente visita la instalación ubicada en Gozón, cuya obra estará terminada en julio de 2028

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:24

Comenta

El proceso «ha sido un tormento» y ahora, ya con las obras iniciadas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha querido cerrar ... un ciclo y visitar los trabajos de reforma de la depuradora de Maqua, en Gozón, que incorporarán «uno de los sistemas más avanzados del país» para tratar las aguas de Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón. Los 60 millones de euros de inversión la sitúa como una de las más altas en depuración del país, según ha señalado.

