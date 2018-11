Hunden el techo de un coche en la Variante al arrojarle un cubo de arena La arena encima del techo del vehículo que quedó completamente hundido y la luna destrozada. / J. PÉREZ Fue tirado desde el puente de La Lleda, ya usado en más ocasiones para lanzar piedras contra los vehículos que circulan por la carretera YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 23 noviembre 2018, 03:09

No es la primera vez que sucede. El puente de La Lleda que cruza sobre la Variante ha sido utilizado en varias ocasiones para arrojar objetos sobre los vehículos que circulan por esa carretera. Hasta ahora las denuncias habían sido porque se tiraban piedras, pero esta semana el suceso fue mucho más grave. El techo del Ford Mondeo que conducía el pasado lunes sobre las ocho de la tarde Jorge Pérez se hundió después de un fuerte golpe precisamente cuando circulaba a la altura de ese puente. Por el poco espacio del parabrisas que quedó servible pudo ver suficiente para parar el vehículo fuera de la carretera, y al salir comprobó que lo que había provocado el hundimiento era un cubo con unos veinte kilos de arena que le habían tirado encima. «Tuve sangre fría y pude parar, pero nos podían haber matado», señala el conductor, que viajaba con su mujer camino de su casa en Pravia.

La Guardia Civil se personó en el lugar ante la llamada de emergencia, acudió la patrulla de Salinas. «Cuando oí el ruido y se hundió el techo creí que me había caído encima una persona desde el puente, luego al ver la arena pensé que podría haberse caído la carga de algún camión, pero la Guardia Civil pudo comprobar que me la habían tirado encima desde el puente», asegura Pérez. Según relata, los agentes acudieron a la zona del puente y allí se entrevistaron con el propietario de una vivienda cercana que echó de menos un cubo con arena que tenía en su terreno. Además, vieron una banqueta junto al puente en la que suponen que el autor o los autores se subieron para tirar el cubo con la arena encima del coche.

«Tuve sangre fría y pude parar fuera de la carretera, pero nos podían haber matado»

La barra de la baca del coche evitó que resultasen heridos los dos ocupantes del vehículo, ya que hizo de freno y el hundimiento del techo del coche, de fue de alrededor de medio metro, no les llegó a golpear con demasiada fuerza. «Ahora he podido saber que se han producido más sucesos parecidos, pero parece que no se toma ninguna medida para evitarlo, parece que se está esperando a que el accidente sea grave y alguna persona pueda perder la vida por culpa de estos salvajes», lamentaba ayer Jorge Pérez.

La necesidad de adoptar algún tipo de medida de seguridad para evitar que se repitan hechos como el sucedido esta semana es más que evidente y se viene reclamando ya desde hace tiempo sin que se hayan dado pasos en ese sentido para la colocación de pantallas o incluso cámaras de vigilancia que puedan identificar a los autores de este tipo de actos que pueden causar accidentes muy graves en una carretera en la que se circula a cien kilómetros por hora y en la que hay poco margen para esquivar objetos con seguridad.

