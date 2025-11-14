Hypowash invertirá 1,3 millones en una estación de servicio en Buenavista Prevé abrir el próximo verano y además de la gasolinera y un punto de recarga eléctrica, tendrá una zona de lavado y una cafetería

Hypowash, una empresa de capital 100% asturiano, sumará una nueva estación de servicio a Avilés después de que el Ayuntamiento le haya concedido esta semana licencia de obra tras una larga y complicada tramitación con paso por los tribunales de justicia. Será la tercera en la carretera Avilés-Grado, ya que se construirá en la zona de Buenavista.

La compañía, que cuenta con estaciones con distintas características en Siero, Gijón y Oviedo, prevé iniciar los movimientos de tierras próximamente y que la estación de servicio ya esté en funcionamiento el próximo verano. Con una inversión de 1,3 millones de euros, contará con la gasolinera, una zona de carga de coches eléctricos, una zona de lavado con tres boxes y una máquina de lavado automático y una cafetería que abrirá con el horario de la estación, que se prevé que sea de siete de la mañana a nueve de la noche.

Hypowash nació en los años noventa con un lavadero de coches en Carbayín (Siero) impulsado por Álvaro Martínez, a la empresa se unieron después sus hijos Verónica y Álvaro. Este último explicaba ayer a LA VOZ el origen de este proyecto con el que, según dijo, «completan su aspiración de contar con estaciones de servicio en las tres principales ciudades asturianas».

Comenzaron a tramitarlo en 2021 y se encontraron inicialmente con el rechazo del Ayuntamiento al entender que incumplía la normativa en relación a los accesos rodados, algo que la empresa promotora creía que no se justificaba como finalmente confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que dictaminó que el proyecto podía desarrollarse en esa parcela.

A partir de ahí continuaron los trámites en el Ayuntamiento después de que el pasado 4 de abril se presentara la solicitud de ejecución de la sentencia. El procedimiento se reinició en mayo y tras superar en septiembre el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio ahora logra la sentencia.

Ahora la promotora presentará el proyecto de ejecución y el resto de acreditaciones técnicas necesarias para disponer de todo el camino despejado e iniciar las obras a comienzos de año. Esta estación de servicio se suma en esta carretera a las que ya existe en el centro comercial de El Corte Inglés y en La Carriona.