«La IA será una aliada para hacer cómic si tiene intención narrativa»

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La Inteligencia Artificial (IA) es el tema de moda y su capacidad de crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana ya generan debate en prácticamente todos los campos que requieren de la creatividad y el cómic no es una excepción. Es por ello que tarde o temprano se iba a abordar este asunto en las Jornadas del Cómic que se celebran esta semana en Avilés y en este caso fueron dos pesos pesados del cómic nacional como Fernando de Felipe y Pere Pérez quienes lo debatieron.

Se trata de dos autores con una trayectoria impecable, pero con dos perfiles muy diferentes. Mientras que Fernando de Felipe es reconocido como uno de los iconos del tebeo nacional de los años 80 y 90 del pasado siglo, Pere Pérez es hoy en día un dibujante de referencia en editoriales norteamericanas como la célebre Marvel.

Por eso llamó la atención que en el debate que mantuvieron ayer fuese el más veterano quien defendiese el uso de las nuevas tecnologías en la creación de historietas, frente a una visión algo más conservadora por parte del segundo. «Reconozco que estoy fascinado con la IA y entiendo el temor que puede generar, pero no lo veo como un enemigo. Al contrario, considero que puede ser un aliado si se utiliza con una intención narrativa», señaló de Felipe, que la comparó a otras innovaciones del pasado, «es como cuando aparecieron las polaroids y yo mismo las empecé a meter en mis trabajos», recordó.

Por otra parte, Pere Pérez reconoció que en Estados Unidos ya hay un gran debate sobre el uso de la IA. «Se ha llegado a despedir a autores por utilizarla para hacer portadas o cómics. En mi caso particular no me planteo su uso de momento, principalmente porque creo que la parte más divertida del proceso es crear y resolver los problemas que se te van planteando, y con la IA esas soluciones no saldría de uno mismo», reconoció el dibujante catalán, que es la pluma detrás de superhéroes tan famosos como Spiderwoman, Los Vengadores o Matanza.

«Al final, se trata de la intención del autor, es una cuestión muy personal y todo depende de la finalidad narrativa», fue el punto en común al que llegaron ambos autores.