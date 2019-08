«No tenemos ni idea de quién puede ser el afortunado» Patricia y Rosana Bouzas con el cartel que anuncia el premio de Euromillones. / Marieta La Administración de Lotería Número 1 de Las Vegas celebra el reparto de un millón de euros en el sorteo del Euromillones FERNANDO DEL BUSTO Avilés Sábado, 17 agosto 2019, 14:24

«Ahora vamos por el Gordo de Navidad». Patricia y Rosana BouzasVelasco confían en que la suerte seguirá sonriendo a la Administración de Loterías Número 1 de Las Vegas, ubicada en la calle Armando Palacio Valdés, después de que el sorteo del Euromillón de ayer viernes asignase uno de los premios de un millón de euros. Es un reparto complementario y que se base en una clave que se asigna invididualmente a cada boleto.

De momento, no existe ninguna certeza sobre la identidad del afortunado propietario. «La gente no suele mirar esa clave. Como mucho, se mira la combinación premiada», comentaban esta mañana. Suponen que será un vecino del barrio, toda vez que «la clientela es muy fiel. Aunque en vacaciones también atendemos los familiares que vienen de lejos. Igual no se entera hasta el lunes o cuando vuelva a sellar sus apuesta. O igual ya está en un banco«, comentaban Patricia y Rosana Bouzas. Frente a tantas dudas, la única certeza de esta mañana eran las felicitaciones de los clientes que acudían a apostar.

La administración de Lotería Número 1 de Las Vegas abrió sus puertas en octubre de 1986 con María Elena Bouzas Velasco de titular. Junto con sus dos hermanas, han regentado desde entonces un negocio que, el año pasado repartió premios por valor de 941.920 euros.

El sorteo del Euromillones no es la única vez que esta semana la lotería ha sonreído a Avilés. El pasado jueves, la bonoloto dejaba un segundo premio, cinco aciertos más el complementario, a un boleto sellado en el quiosco La Valentina, en La Luz. Sus propietarios eran una peña de amigos que se deberán repartir entre ellos 54.894 euros.