¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Inauguración del curso con compromiso de contratación por parte de Idesa y Bartusol.

Idesa confía en recuperar la plena producción en los próximos meses

La empresa, que reconoce que ahora está en un valle, se prepara para ese momento álgido por la premura de los plazos de entrega

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:55

Comenta

El mercado es muy cambiante y «nosotros ahora mismo estaríamos en un valle, pero necesitamos formar a los trabajadores para que cuando llegue ese momento ... álgido de contratación, puesto que tenemos unos plazos de entrega muy agresivos, necesitamos que los equipos estén en plenas condiciones de trabajar». De esta necesidad enunciada por Arturo Ordóñez Domínguez, director jurídico y de Recursos Humanos de Idesa, nació el curso con compromiso de contratación, organizado junto al Ayuntamiento de Avilés, número 25 y el primero puesto en marcha a la vez por dos empresas, Idesa y Bartusol.

