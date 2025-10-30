Idesa confía en recuperar la plena producción en los próximos meses

El mercado es muy cambiante y «nosotros ahora mismo estaríamos en un valle, pero necesitamos formar a los trabajadores para que cuando llegue ese momento ... álgido de contratación, puesto que tenemos unos plazos de entrega muy agresivos, necesitamos que los equipos estén en plenas condiciones de trabajar». De esta necesidad enunciada por Arturo Ordóñez Domínguez, director jurídico y de Recursos Humanos de Idesa, nació el curso con compromiso de contratación, organizado junto al Ayuntamiento de Avilés, número 25 y el primero puesto en marcha a la vez por dos empresas, Idesa y Bartusol.

Esto se explica porque ambas tienen el mismo cliente final. «Bartusol realiza el granallado y tintado de nuestros equipos y un eslabón fundamental en el equipo es la pintura que, además desde el punto de vista técnico, tiene muchísima relevancia para el éxito de los hídricos. Esa necesidad común que teníamos de mano de obra cualificada (operarios de acabados y expediciones de estructuras metálicas) para el desarrollo de nuestras respectivas tareas se nos ocurrió desarrollar el puesto polivalente que era versátil para ambas empresas», explicó Ordóñez tras la bienvenida institucional al alumnado.

Con buenas perspectivas de trabajo de cara a 2026, en cuyo primer semestre esperan alcanzar la plena producción, el director de Recursos Humanos señaló que siempre están contratando porque «hay muchísimas vicisitudes: jubilaciones de plantilla, bajas laborales, picos de producción...».

María Pérez Medina, secretaria general de Femetal, presente en el acto, destacó que en 2024 en España el paro en el sector industrial había sido de un 2,7%. «Eso es un paro técnico, es no tener paro. Ahora mismo estamos en un momento de máxima necesidad y eso significa que cualquiera de vosotros con una mínima actitud y esta formación vais a tener oportunidades de entrar antes o después», señaló. De hecho, Iván Vázquez Arias, director general de Bartusol, confirmó la «escasez de personal».

Al acto asistió representación de las organizaciones firmantes del pacto de concertación social Avilés Innova: Ayuntamiento, Comisiones Obreras, UGT, FADE y Femetal.