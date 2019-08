La iglesia de Miranda se llena por Santo Domingo Los fieles, a la salida de la misa a punto de iniciar la procesión. / FOTOS: OMAR ANTUÑA Miranda ha celebrado un año más la fiesta de Santo Domingo con una misa en la que participó José Manuel Feito, cura de la parroquia | Decenas de fieles asistieron a la misa y a la procesión en honor al patrón de su iglesia, seguidas de la romería MARINA MARTÍN AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:04

Miranda celebró ayer una misa y una romería en honor al patrón de su iglesia, Santo Domingo. A las doce de la mañana tañían las campanas llamando a los vecinos a la eucaristía. Y los mirandeses así lo hicieron, llenando la iglesia ataviados con sus mejores galas y sin dejar ni un solo hueco libre en la celebración. En la misa, oficiada por el don Francisco Panizo , estuvo presente el tan querido párroco José Manuel Feito, que leyó el evangelio a todos los vecinos que tanto le aprecian y a los que lleva más de cincuenta años guiando como sacerdote.

«Santo Domingo no está ahí para que le contemplemos» explicó don Francisco durante el sermón, «sino para ayudarnos y guiarnos». Durante toda la ceremonia, el patrón de la iglesia y las lecciones que había dejado fueron el tema sobre el cual giraron las palabras del párroco. Al terminar la misa, el santo salió de procesión junto a todos aquellos mirandeses que quisieran acompañarle.

Entre ellas iba Belén Castro, vecina de Avilés. «Mi madre era de Miranda y siempre subíamos a misa por Santo Domingo», comentaba. «Ahora que ella ya no está, no quiero perder la tradición, me recuerda a mi infancia y a mi madre».

Si bien el santo iba bien acompañado de vecinos de todas las edades, o de familias completas con niños, la presencia de juventud brillaba por su ausencia. «Claro que antes había más chicos jóvenes, pero yo pienso que se juntan dos cosas», explica Carlos Torniello, otros de los vecinos que acompañaron a Santo Domingo. «En primer lugar, que los jóvenes ya no están tan interesados en la iglesia y en la misa», puntualiza. Argumentaba que «en nuestra generación nos implicábamos más, y a quienes no querían venir, les obligaban sus padres». Y, en segundo lugar y, «lo más importante», es el hecho de que «no hay jóvenes en Miranda». Al final, «si sólo vivimos viejos aquí ¿quien va a ir a las fiestas? Pues viejos».

A pesar de la falta de interés juvenil, seguro que Santo Domingo agradeció ver la iglesia llena y a tantos fieles que acudieron a celebrar la eucaristía y a la procesión ilusionados. Vecinos cuya celebración siguió, una vez terminaron los actos solemnes, al prado donde, como es tradición, se celebra la romería. Sin frío y sin demasiado sol, los mirandeses pudieron disfrutar de un día perfecto de su celebración al santo.