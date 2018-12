«La Iglesia no sabe enganchar con los símbolos y valores de la sociedad actual» José Ramón Castañón, ayer, en Santo Tomás. / OMAR ANTUÑA José Ramón Castañón. Párroco de Nuestra Señora de Covadonga (Oviedo) Cree que la Navidad se reduce al consumismo y advierte sobre la necesidad de cambiar el lenguaje y la forma de comunicar C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 28 diciembre 2018, 01:41

José Ramón Castañón 'Pochi' no es un cura al uso. Párroco de Nuestra Señora de Covadonga, en el barrio ovetense de Teatinos, y profesor del Seminario Diocesano de Oviedo y de la Universidad Padre Enrique de Ossó utiliza personajes de Star Wars o Bob Esponja en sus misas para los más pequeños y cuelga sus homilías en internet, por citar solo dos ejemplos. Su voz es una voz fresca y libre que ayer se escuchó en el Atrio de los Gentiles, en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. Hoy, Santiago García-Jalón, catedrático de hebreo en la Universidad Pontificia de Salamanca, hablará el Evangelio en la cultura contemporánea. A partir de las 20 horas.

-¿La evangelización en la ciudad es distinta a la de otros entornos?

-Sí, por supuesto, por toda una serie de factores como el modo de vida o los códigos culturales que rigen en la ciudad. La mayoría de los símbolos y el lenguaje que emplea la Iglesia tienen una raíz rural que chocan con las nuevas urbes, en las que el individualismo y la autonomía hacen imposible la comprensión.

-¿Hay que cambiar entonces el enfoque?

-Exacto. Se trata de cambiar la perspectiva. Más que esperar a que venga la gente, la Iglesia tiene que salir a hacer una propuesta sectorial que enganche con los nuevos estilos, símbolos y valores. Pero no se sabe hacer.

-¿Festividades como la Navidad o la Semana Santa no son una oportunidad para ello?

-La presencia de la religión en la Navidad es muy epidémica, muy superficial. Si escarbas, ves que no existe un sentido profundo. La religiosidad popular solo es un sustrato, aunque sería interesante aprovecharla. Quizás en Avilés la Semana Santa, que está más arraigada, pueda funcionar como un importante factor de conexión con la gente. Pero la Navidad se reduce al consumismo y poco más.

-¿Y cómo se puede llevar a cabo esa evangelización?

-Dando responsabilidad a los laicos. Tenemos que crear unos espacios que podríamos llamar, para entendernos, algo así como 'clubes de Dios', que rompan los conocidos esquemas de las parroquias y generen espacios donde la gente se pueda encontrar con libertad para compartir y celebrar. Espacios abiertos para personas con afinidades por cuestiones culturales o de otro tipo. Lo que está claro es que hay que buscar el lenguaje que habla la gente, las mismas plataformas mediáticas. Hay sectores que se tienen muy abandonados.

-En Avilés hay algunos párrocos que están haciendo una labor interesante.

-Lo bueno de Avilés es que no es una gran urbe e históricamente se ha generado identidad propia, con mucha gente que venía de fuera, en torno a las parroquia. Todavía hay un sentido de proximidad de la parroquia con el barrio. Estos curas han sabido responder muy bien a las expectativas de la gente.

-¿Se da la Iglesia cuenta de estos cambios y de la necesidad de cambiar de lenguaje un poco tarde?

-(Risas) Siempre llegamos tarde a los cambios sociales y culturales. Muy tarde. (Más risas). Y yo digo esto, pero después cae en saco rato porque seguiremos usando los mismos recursos y expresiones. Ya estamos fuera del mundo del ocio o de internet. O empezamos a hablar y celebrar de otra manera o no conectaremos con la gente.

-¿Se puede luchar contra el laicismo o es una batalla perdida?

-No, no lo es. A mí me gusta más hablar de secularización que de laicismo, que me parece un término más beligerante. Secularización es 'no tengo a Dios y no me importa'. Eso ocurre en las ciudades donde la gente descubre que sin Dios se vive igual. En Avilés, como en otros sitios, podríamos hablar de un vaciamiento silencioso de Dios.

-¿Debe la Iglesia reconsiderar el papel de la mujer?

-Ahí sí que veo una batalla dura y de difícil de solución. La iglesia está enconada con el tema de la ideología de género.