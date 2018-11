«La imagen es el mejor valor de los negocios y cada vez preocupa más» Beatriz Balbona, en su empresa de Oviedo. / PABLO LORENZANA Beatriz Balbona. Empresaria y experta en moda Hablará hoy en el Aula de Cultura de LA VOZ sobre la formación en un sector que tiene en la ropa su rama más visible, pero que toca otros campos C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:23

Beatriz Balbona reconoce un punto de provocación en afirmar que «la moda no es una opinión», una frase que ha ido acuñando a lo largo de los años y que define su concepción de un sector que extiende sus tentáculos más allá de la ropa. Ella sabe mucho de eso. Tras formarse en alguna de las grandes casas de moda internacionales, ha montado en Asturias 'Donegal Cleef', una empresa de imagen enfocada a los negocios. Hoy Balbona hablará sobre moda en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.

-Explíqueme por qué «la moda no es una opinión». Suena rotundo.

-Lo que trato de transmitir es que si conocemos el mundo de la moda a fondo: su historia, el origen de las prendas, para qué sirven, la técnica y los profesionales que hay detrás, tienes un conocimiento que lleva a algún sitio. Si lo conocemos, lo manejamos mejor. Creo mucho en la formación.

-¿Hay mucho advenedizo en este mundo? ¿Mucho famoso que diseña sin tener ni idea?

-Sí, pero eso pasa en todos los sectores. La moda es un blanco fácil en ese sentido porque hay un montón de personas que deciden aplicar su gusto personal. Eso no es ni mejor ni peor, pero la diferencia se nota.

-¿Tiene un diseñador favorito?

-No. Puede haber alguno que me llame más la atención pero, en general, siempre hay algo que me impacta de cada uno porque todos son muy buenos en algo. De todas formas, más que en un diseñador concreto, yo creo mucho en las marcas que tienen un apellido y la persona que la fundó sigue ahí. Eso es lo que marca la diferencia. Siempre he trabajado en empresas en las que los dueños estaban presentes en la firma, como Armani en Milán. Él comentaba y daba su opinión. De manera muy rotunda, además. Pero eso es bueno porque aprendes de la marca y te imprime conocimiento.

-No es la única empresa en la que ha trabajado. ¿Por qué decide dejar los grandes nombres y emprender en Asturias?

-La moda siempre me gustó. Me gusta desde que era pequeña. Mi bisabuelo había sido el vicepresidente de las principales galerías comerciales de Cuba y yo creo que, de alguna manera, eso se transmitió. Me recuerdo ayudando de niña a mi abuela en las labores de escaparatismo en el negocio familiar. Era difícil hacer carrera en la moda desde Asturias, así que me lancé a la piscina y me marché a Milán. Fue el sitio idóneo para descubrir lo que me gustaba. Emprender no es sencillo porque la moda se asocia siempre a diseñadores y a modelos, pero es importante saber que hay más figuras relevantes dentro del sector.

-Usted se ha especializado en la decoración de negocios.

-Sí, en el 'visual merchandising', que es una extensión de todo lo que tiene que ver con la marca. Desde la logística hasta el contacto con el cliente. Para sacar a relucir un producto hay que conocer todos los aspectos de la casa y realizar un análisis comercial y estratégico.

-De hecho, la apuesta de los negocios por su imagen es algo que se percibe en los últimos años. ¿Lo corrobora?

-Sí, sin duda. Nosotros como empresa creemos, y esto es una intuición, que a día de hoy y en los próximos cinco en España en general, y a Asturias acabará llegando, se va a producir una fuerte expansión en temas de imagen. Los americanos son muy buenos en eso y esa onda yo ya la viví en Italia. Creo que España lo va a recibir en breve por la influencia de las ventas digitales y los 'market place'. La diferenciación de los negocios de la calle va a tener cada vez más que ver con la singularidad y su imagen. La imagen es un buen valor, el mejor valor, de hecho.

-¿Las redes sociales han amplificado el impacto y la importancia de la imagen?

-Totalmente. Una de mis referencias es un fotógrafo, The Sartorialist, que ha sabido captar la esencia de los no famosos, el público de la calle. Gente anónima, con mucha personalidad y estilo, que traduce la moda con su criterio. Hay tanto 'looks' extravagantes como sobrios. Para mí, The Sartorialist es de lo mejor que le ha pasado a la moda. Abrió una gran puerta y es un reflejo de lo que son redes sociales.

-¿Qué tópicos está cansada de rebatir en su círculo cercano?

-El más habitual está relacionado con los excesos de la pasarela, que no deja de ser una magnificación de las tendencias al igual que la presencia de un coche futurista en un concesionario.

-Y seguro que también le preguntan por las tendencias de la temporada.

-Sí, también. Es difícil responder porque hay muchos diseñadores y muchas propuestas. Además se debe tener en cuenta qué me pongo, en qué ocasión y para qué. Y el propio gusto de la persona.

-Vaya, eso no es muy concreto.

-Más que para la temporada, yo aprecio el auge la moda básica, que viene del estilo japonés. Camisetas, jerseys y pantalones cómodos, que viene del estilo japonés. Creo que van a ser la próxima revolución en moda.