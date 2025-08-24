La implantación de la ZBE traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores

La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés está llevándose a cabo de manera lenta y paulatina tras la semipeatonalización de zonas ... como El Carbayedo, la plaza de La Merced o el parque de El Muelle. El acceso rodado se ha restringido en estas áreas, pero aún queda, entre otras cosas, establecer una ordenanza que regule su funcionamiento. En esa tarea se encuentra ahora el Ayuntamiento, que hace unos meses lanzó una consulta pública para pulsar la opinión de la ciudadanía sobre cómo deberían funcionar estos espacios de tráfico restringido, sus acceso, su señalización además de los aparcamientos, tanto dentro de ella como fuera.

Lo que sí parece claro es que estas áreas del centro y El Carbayedo estarán muy controladas. La previsión es servirse de un sistema de cámaras y sensores para monitorizar lo que ocurre en ellas. Más allá de las cámaras que ya se encuentran desplegadas por al ciudad y que permiten a la Policía Local controlar los accesos al casco histórico o los principales puntos de la ciudad, desde plazas a glorietas o nudos de tráfico, una de las cuestiones que se pretende medir son las plazas de aparcamiento. El objetivo es saber en todo momento cuántas de ellas están ocupadas y cuántas libres.

¿Cómo se llevará a cabo? Aún no está claro y, de hecho, se plantean varias posibilidades. Una es mediante videocámaras que estén dotadas de un software con inteligencia artificial. Otra mediante detectores IoT instalados en cada una de las plazas, o también cabe la posibilidad de combinar ambas tecnologías.

Luego, esa información servirá para evitar que los conductores den vueltas por la ciudad buscando una plaza libre para estacionar su vehículo. El documento contempla la instalación de paneles de señalización que guíen a los conductores «hasta las plazas de aparcamiento libres». No será la única posibilidad, porque también se habla de una aplicación móvil que pueda cumplir esa misma función.

¿Qué plazas de aparcamiento se controlarán mediante este sistema? Esa es otra de las cuestiones pendientes de definirse en la futura ordenanza de la ZBE. El control podría aplicarse únicamente a aquellas plazas reguladas ya por la ORA, es decir, las de pago, o bien extenderse a los aparcamientos públicos, tanto los subterráneos de la plaza de España, La Exposición y El Atrio, como los disuasorios que existen en superficie: el de la avenida de Gijón, el de La Grandiella y el que se construye en el PEPA.

Carga y descarga

También se vigilarán las plazas de carga y descarga para monitorizar su ocupación y establecer mejor los horarios y limitaciones de las mismas. Una de las cuestiones que se plantean es la asignación de calendarios y de horarios, y la previsión es que también se pueda disponer de un sistema de guiado hasta las plazas libres para limitar la circulación en el área.