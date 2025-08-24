El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el futuro podría haber paneles indicadores que guiasen a los conductores hasta zonas con aparcamiento libre, como los parkings disuasorios. JUAN CARLOS ROMÁN

La implantación de la ZBE traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores

Se prevé la instalación de paneles indicadores de las plazas disponibles que ayuden a guiarse a los conductores, además de una aplicación móvil

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés está llevándose a cabo de manera lenta y paulatina tras la semipeatonalización de zonas ... como El Carbayedo, la plaza de La Merced o el parque de El Muelle. El acceso rodado se ha restringido en estas áreas, pero aún queda, entre otras cosas, establecer una ordenanza que regule su funcionamiento. En esa tarea se encuentra ahora el Ayuntamiento, que hace unos meses lanzó una consulta pública para pulsar la opinión de la ciudadanía sobre cómo deberían funcionar estos espacios de tráfico restringido, sus acceso, su señalización además de los aparcamientos, tanto dentro de ella como fuera.

