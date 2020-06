«Los implantes los colocaron profesionales», asegura la defensa del falso dentista Los dos acusados declararon ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Avilés. / OMAR ANTUÑA La abogada del afectado, que perdió varias piezas dentales además de las colocadas, ha asegurado que «aparecerán muchos más casos» GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Viernes, 19 junio 2020, 01:22

El juzgado de lo Penal número 1 de Avilés acogió ayer la primera sesión del juicio contra un comercial que, supuestamente, se habría hecho pasar por dentista y habría colocado implantes a un paciente en la clínica de un odontólogo de la ciudad, quien también se sentó en el banquillo de los acusados por permitir, presuntamente, que el comercial realizase estas intervenciones en las que él se limitó a administrar la anestesia al afectado.

En esta primera sesión declararon ante la jueza los dos acusados y los auxiliares que trabajaban en la clínica donde se le realizaron los implantes al afectado. Según aseguró el abogado de la defensa, Eloy Fernández, los profesionales «dejaron claro que habían sido ellos los que habían realizado las intervenciones» al paciente, además, uno de los cuatro afectados llamados a declarar no se presentó y otro de los que si prestó declaración, según explicó el abogado defensor, «dijo que no tenía nada que ver y que a él no le habían hecho nada».

La acusación particular sin embargo, ha valorado esta primera sesión como una jornada en la que se ha presentado toda la documentación necesaria y ha asegurado que aparecerán mas afectados «ya que este hombre realizaba intervenciones por todo el territorio nacional sin tener cualificación para ello». La vista continuará hoy con la presentación de informes periciales y las declaraciones de más testigos.

El Ministerio Fiscal, por su parte, mantuvo para el comercial la petición de dos años de prisión por un delito continuado de intrusismo profesional, al considerar que el acusado había realizado varias intervenciones de este tipo sin tener la cualificación necesaria, así como otros seis meses por un delito de lesiones por imprudencia grave. Para el odontólogo que prestó su clínica para realizar los implantes, la Fiscalía, solicitó una condena de un año y seis meses de cárcel, al considerarlo «cooperador necesario» del delito de intrusismo profesional. Además ha solicitado que los acusados indemnicen al afectado con 10.000 euros, el dinero pagado por las intervenciones, y otros 40.000 por daños y perjuicios.

Tal y como recoge el informe del Ministerio Fiscal los hechos sucedieron en marzo de 2014, cuando el afectado fue intervenido por el comercial sin conocer que no tenía cualificación para ello, sufriendo después varias lesiones como la pérdida de cinco piezas dentales además de algunos de los implantes. Además, la Fiscalía considera que no era la primera vez que ocurrían hechos similares al tener constancia de otros casos.