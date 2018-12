La importancia de tener una marca Juan Ramón Ruiz creó 'Gran Belize' y registró su nombre. / MARIETA La Cámara de Comercio incrementa un 30% la actividad del registro de nombres de empresas en la comarca en el último lustro FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 30 diciembre 2018, 06:18

¿Cual es su nombre? Nadie lo duda. Y puede certificarlo con su Documento Nacional de Identidad, con la partida de nacimiento, donde, de manera oficial, se acredita la identidad de cada persona. Las empresas y sus productos también poseen nombre, pero el registro de sus nombre lleva otros caminos: el de la propiedad industrial, un campo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trata de consolidar entre las pymes españolas.

En Avilés, la Cámara de Comercio se ha sumado desde hace cinco años a este objetivo y desarrolla un proyecto propio. Además de acciones para formar sobre la importancia del registro de la propiedad y su valor, se ha potenciando la gestión de trámites relacionados con las marcas. En el último lustro, se ha incrementado en un 30%, una cifra que sólo tiene en cuenta los trámites hechos por la entidad pública y no la actividad emanada de las diferentes gestorías.

Desde la Cámara se explica el incremento por dos grandes factores. En primer lugar, por «las controversias que vemos cada día en el caso de liquidaciones de empresas o separación de socios mercantiles, casos en los cuales se debate la titularidad de esas marcas o nombres comerciales para seguir con la explotación de la misma».

A ello no es ajena la complejidad de las tramitaciones sobre este campo. «Son muchos los particulares y empresas que emprenden la tramitación on line o presencial sin el debido asesoramiento y esto conlleva posibles gastos añadidos o duplicidad de solicitudes, además de la delación de la concesión de marca. Las empresas llegan a la conclusión que necesitan un apoyo técnico en materia de propiedad industrial», explican.

Tres marcas, tres historias

Y es que asegurar el nombre, ser propietario de tu marca es fundamental para llegar a buen puerto en la siempre dura actividad comercial. Es un activo para la empresa. El registro de la propiedad industrial puede ser clave para un producto.

Es el caso de Juan Ramón Ruiz, de la Relojería Áncora, que registró como marca 'Gran Belize' para poder poner en el mercado un reloj con esa nominación. La relojería es la gran pasión de Ruiz, tanto que en un foro de aficionados a este mundo surgió la posibilidad de crear un reloj de altas prestaciones, con el certificado de cronometría suizo (COSC, por sus siglas en francés), un distintivo de prestigio que pocos relojes lucen en el mundo.

«No es un reloj artesano, no existen, es más apropiado decir de tirada muy pequeña», comenta Juan Ramón Ruiz cuando habla de un diseño nacido con toda la pasión del mundo por los relojes y donde, confiesa ahora, «llegué a verme arruinado».

En todo ese proceso, alcanzó un momento en el que necesitaba registrar una marca, el nombre del reloj. «En España no tuve ningún problema, lo hice todo a través de la Cámara de Comercio y salió perfectamente. Las mayores dificultades fueron en Suiza, donde me rechazaron tres veces 'Grand Belize' por ser un nombre geográfico», recuerda. Finalmente, con el apoyo de Miguel Rodríguez, presidente del Grupo Festina, y su marca Candino superó los obstáculos. En la actualidad, ya se ha agotado tres cuartas partes de la tirada, aunque Juan Ramón Ruiz no sabe si volverá a repetir la aventura.

Pero la propiedad industrial también sirve para registrar el nombre de la empresa, reforzar un patrimonio inmaterial ya que atesora el prestigio de la compañía, su reputación. Por esta razón, el arquitecto Pablo Valdés decidió inscribir '4 trazos' como el nombre de su estudio de arquitectura y también su logotipo. «Lo hice en 2011, al inicio de mi actividad. Suponía que no habría muchos arquitectos con mi nombre, pero quería tener una marca para transmitir un mensaje al cliente, cercano, que transmitiese mi pasión por la arquitectura y confianza», comenta.

Con su idea quiso resumir que «el inicio de cualquier proyecto son cuatro trazos en el papel, a partir de ahí crece». Dicho y hecho, se dirigió hacia la Cámara de Comercio donde «me asesoraron y ayudaron en todo lo necesario para registrar el nombre». Desde entonces, su experiencia ha sido tan positiva que ya piensa en renovar la marca. «Mucha gente en Asturias ya conoce el estudio por su nombre», destaca.

El registro de la marca aporta un valor a la empresa, facilita su explotación comercial. Incrementa su patrimonio. Bien lo sabe Toby Govan que cuando negoció el traspaso de la academia 'One World'. Sobre todo le interesaba asegurarse la propiedad del nombre, la marca. «Más que el local, lo que me interesaba era el nombre. Encajaba en mis ideas. Lo supe nada más conocerlo. Es un proceso complejo y la Cámara fue fundamental para hacer todos los trámites», explica.

Su academia de inglés da un gran peso a la conversación, a crear un ambiente de inmersión lingüística «superando un modelo que, después de veinte años, no da frutos». Los buenos resultados alimentan la idea de una posible expansión. «Lo fundamental es tener la marca registrada y vincular a ella una forma de enseñar. Lo demás, ya se verá si llega», asegura.