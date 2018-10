«Lo más importante del área metropolitana es que nos reconozcan desde el exterior»

En medio del debate sobre cómo abordar la construcción de un área metropolitana asturiana, Fermín Rodríguez llama a ir paso a paso y centrarse en lo esencial: el reconocimiento.

-¿Cómo debe abordarse el área metropolitana?

-Hay que seguir una estrategia gradual. Lo principal es una cosa muy sencilla: que se nos reconozca desde el exterior como una ciudad grande.

-¿Eso para qué sirve?

-En el mundo nos miden a todos, y no es lo mismo ser una ciudad media que una grande. ¿Para qué sirve ser grande? Pues por ejemplo para la estrategia de comunicaciones. Los núcleos más grandes tienen que estar incluidos en unas redes. A nosotros, estadísticamente, no nos ven, y no entramos en esa categoría ni estamos en esas redes. Es lo mismo que cuando se hizo la división provincial: cuando si eras capital te tocaba un regimiento, un instituto, la universidad y el obispado. A Zamora la clasificaron así y a Toro no, y mira dónde acabaron una y la otra. Hay decisiones administrativas que son trascendentales.

-¿Y luego?

-Luego, lo que ocurra interiormente ya me da igual, cada uno puede ir a lo suyo, pero de cara al exterior debemos ir como una ciudad bien avenida y potente. Podemos llamarnos como queramos, Ciudad Astur, Área Metropolitana de Asturias. Solo con eso ya se lograrían muchas cosas, y entraríamos en el club de las grandes ciudades, como Bilbao, Sevilla, Málaga, Barcelona, Madrid...

-Aunque el caso de Asturias es diferente.

-Bueno. ¿Cuántos habitantes tiene Bilbao? Pues tiene unos 350.000, no es mucho mayor que Gijón, lo que pasa es que se entiende como el gran Bilbao, sumando Portugalete... Pero cada uno tiene su alcalde. Municipalmente Bilbao es como Gijón, pero todo el mundo piensa que es una gran ciudad. Para mí sería suficiente que nos reconocieran como entidad urbana. Luego se puede ir a más, pero con eso ya bastaría.