«Es importante que las niñas y las adolescentes se sientan poderosas»

Margaret Stohl, ayer en el palacio de Ferrera. Escritora de libros a dos y a cuatro manos, cómics y videojuegos, a Margaret Stohl no le importa el medio con tal de poder contar sus historias MARINA MARTÍN AVILÉS. Domingo, 15 julio 2018

Margaret Stohl es autora de once novelas, cuatro tomos de cómics y múltiples videojuegos, aunque ella se considera simplemente 'escritora'. Su libro 'Hermosas criaturas' ha sido adaptado al cine y ha sido best seller en varios países. Stohl ha visitado el festival Celsius 232 para poder hablar a sus lectores de sus historias, de la importancia de empoderar a las chicas y de su carrera en el mundo de los cómics.

-En su cuenta de Twitter escribe que la manera de mejorar es escuchar las críticas que no quieres oír y hacerles caso. ¿En qué momento se deja de hacer una crítica constructivas para pasar a ser un 'hater'?

-Bueno, internet puede ser un lugar difícil, sobre todo para creadoras mujeres en particular. Trabajo duro para intentar alejarme de los 'haters', como para todo el mundo son muy tóxicos y son difícil de evitar. Me encanta conocer en persona a mis lectores, me encanta que me manden correos, me encanta tener interacción con ellos en redes sociales, pero sí tengo mucho cuidado para poder diferenciar las criticas positivas de personas que solamente quieren hacer daño.

-Escribió la saga de 'Hermosas Criaturas' junto a Kami García, que sigue una linea de romance adolescente paranormal un poco de la línea de 'Crepúsculo'. ¿Cómo surgió esta idea?

-Escribimos la saga en respuesta a 'Crepúsculo', porque a mi hija le encantaba pero decía: «¿Por qué el único poder mágico que tienen las chicas es enamorarse?» Pensamos que era una pregunta interesante, así que le dimos una respuesta: en 'Hermosas criaturas es un chico normal el que se enamora de una chica con poderes. Así que no puedo culpar a nadie de compararla con 'Crepúsculo', porque fue una reacción directa a ello. Es importante que las niñas y las chicas adolescentes se sientan poderosas, que se identifiquen con Katness o con Tris.

-Es una de las pocas mujeres que están trabajando en Marvel. ¿Cómo ve el papel de las mujeres en ese mundo?

-Puede ser difícil ser una creadora mujer de cómics o videojuegos. Muchas veces soy la única mujer de la sala. Pero justo mi jefa en Marvel es una chica, y cuando hay una mujer en el poder lo cambia todo. Yo siento que muchos lectores de cómics están poco abiertos las heroínas o a la diversidad dentro de los héroes. Pero a mí me resulta interesante la idea de cambiar eso, de poder decidir quién puede ser un héroe. Posiblemente sea porque tengo un hijo trans, y eso me hace estar interesada en la gente que es heroica en el día a día, y mi hijo lo es. Cuando mi trabajo se me hace duro, pienso que la labor de representación que tengo es necesaria, y eso me anima.

-Su carrera toca novelas, pasa por cómics e incluso ha fundado una compañía de videojuegos con su marido. Si sólo pudiese dedicarse a una cosa de estas durante el resto de su vida, ¿cuál seria?

-Vaya, nunca me habían preguntado esto. Qué interesante. Posiblemente escribiría novelas, porque es donde yo tengo todo el proceso creativo. Eres el ilustrador, eres el programador, eres el diseñador, eres todo. Así que haría eso, al final lo que más me gusta es estar frente a mi ordenador escribiendo, sea lo que sea. Y así el producto sería 'más mío'.

-El jueves tuvo un encuentro con sus lectores en el Celsius, ¿cómo fue la experiencia?

-Me encanta el Celsius, me da la sensación de que el festival lo organizan personas a las que les encanta lo mismo que a mí. Adoro a mis lectores españoles, siempre que vengo siento que estoy volviendo a ver a viejos amigos y a conocer nuevos.