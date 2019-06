«Lo importante es que los niños vean la lectura como una diversión» Mercedes de Soignie y Beatriz Ayuso, antes de iniciarse la presentación. / MARIETA Mucho público y ambiente familiar en la presentación de 'Laura y Guy' un cuento de Beatriz Ayuso «para niños de todas las edades» J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 5 junio 2019, 00:55

Beatriz Ayuso presentó ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS su primera obra literaria publicada, 'Laura y Guy', un cuento para niños de todas las edades, ilustrado por Guillermo Fuentes y editado por Círculo Rojo. El acto, que en esta ocasión se trasladó en la terraza del bar Plaza's, en el Carbayedo, contó con una notable afluencia de público de todas las edades y un ambiente familiar.

Inspirado en Asturias, «un paraíso por descubrir lleno de tradiciones y rincones mágicos», son algo menos de 3.000 palabras escritas en dos caligrafías «para facilitar que niños y padres compartan la lectura al mismo tiempo», manifestó la autora durante la animada e informal conversación que mantuvo con Mercedes de Soignie, responsable del Aula de Cultura.

Profesora de lengua española y educación infantil en el Colegio Paula Frassinetti con más de treinta años de experiencia, Ayuso intenta inculcar a sus alumnos el hábito de la lectura. «Lo importante es que lo vean como una diversión, no como una obligación, que lean con alegría, que les guste, que se entusiasmen, que se transmitan de unos a otros la pasión por la lectura». ¿Y qué mejor que un cuento?

«Es fruto de los veranos. Dos meses dan para mucho y algo tenía que hacer»

Es el primero que publica, no el primero que escribe, afición en la que algo tuvo que ver su madre, «que no para de escribir en una libreta». La historia «es fruto de los veranos. Dos meses dan para mucho, y algo tenía que hacer». Se apuntó a un curso de escritora y una de las 'tareas' que le pusieron fue escribir un relato de no más de 3.000 palabras. «Tenía claro que tenía que desarrollarse en Asturias y que tenía que haber un animal». Se decantó por un salmón. «Mi padre era pescador, pero yo no tenía ni idea de salmones». Fue así como se zambulló en la vida de este curioso pez, cuyo prodigioso sentido de la orientación continúa siendo una incógnita. Tuvo que aprender «hasta como se aparean», y no le resultó sencillo.

'Laura y Guy' es un pequeño relato «lleno de recuerdos personales. Narra la historia de dos personajes a los que el destino se encargará de unir para demostrar que, una vez más, el amor está siempre por encima de todo. Brota y florece en cada situación, para dejarnos contemplar la belleza de nuestra vida».

Laura, la niña, y Guy, el salmón, «se sitúan en algún momento de la historia a más de 4.000 kilómetros de distancia, y acabarán tan cerca que sus corazones latirán con mucha fuerza el uno contra el otro». Como telón de fondo «un paisaje, el del paraíso natural llamado Asturias, un pequeño territorio verde, montañoso y con ríos salmoneros que pronto desembocan en un bravo mar Cantábrico. Una tradición asturiana, la de la pesca, que atrae a turistas de otros países del mundo, un pueblo hospitalario y generoso que abre la puerta e su casa a todo aquel que llega, haciéndole participe de cuanto acontece».

Para Guillermo Fuentes, ilustrar la historia fue todo un reto. No colorea sus dibujos, y en esta ocasión tuvo que hacer una excepción. «Lo que más me llamó la atención fue la relación entre el ser humano y la naturaleza. Qué hacemos con ella depende de nosotros».