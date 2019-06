«Lo importante no es el número de liberados, sino los resultados para Avilés» Martes, 18 junio 2019, 03:30

La alcaldesa, Mariví Monteserín, tiene previsto reunirse a lo largo de esta semana con los portavoces de los grupos políticos municipales que conforman la oposición con el objetivo de cerrar el organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años. Una de las cuestiones a abordar en esas reuniones será el número de liberaciones que tendrá la Corporación. En el mandato que acaba de concluir hubo once liberados, los mismos que en el anterior. Contaba con seis el equipo de gobierno (cinco concejales más la alcaldesa), dos el Partido Popular, dos Somos y uno Izquierda Unida. Por su parte, Ciudadanos, que inició el mandato con dos concejales, renunció entonces a la liberación que se le ofrecía, aunque posteriormente trató de conseguirla Carmen Pérez Soberón, pero no hubo respaldo de sus compañeros de oposición para ello.

La alcaldesa no ha querido hasta el momento desvelar cuál es el objetivo del equipo de gobierno, que ha pasado de ocho concejales a diez. Lo que sí señaló ayer en la Ser fue que «para gobernar el Ayuntamiento de Avilés se necesitan personas con mucho tiempo de dedicación en exclusiva». En su opinión, «lo importante no es el número de liberados o cuánto cobran, sino los resultados para Avilés». Aún así, también recordó las estrecheces presupuestarias del Ayuntamiento y dijo esperar lograr un acuerdo que permita «gobernar bien la ciudad» y al resto de partidos ejercer la oposición «y que no sea oneroso para la ciudadanía».