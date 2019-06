«No hay nada tan importante como para quitarte la armonía y felicidad» El psicólogo Rafael Santandreu y la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie. / MARIETA El psicólogo Rafael Santandreu recuerda en el Aula de Cultura de LA VOZ que los valores son imprescindibles cuanto mayor es la opulencia C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 7 junio 2019, 01:33

Rafael Santandreu, psicólogo y escritor de auténticos 'bestseller', el último 'Nada es tan terrible', trató de convencer ayer precisamente de eso a los asistentes a la charla organizada por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS en el Centro de Servicios Universitarios. Que «no hay nada tan importante como para quitarme la armonía y la felicidad» y de que la carga negativa o positiva de las diferentes circunstancias o condiciones «está en nuestra mente». Ni perder el trabajo, ni tener una enfermedad terminal, ni morirse es tan terrible. La muerte «es necesaria, buena y bonita» y él la espera «con mucha curiosidad» y «hasta con ganas», desveló a un auditorio que, lejos de escandalizarse, quiso bajar al protagonista a la arena de la realidad.

Fue en el turno de preguntas, cuando ya Santandreu, guiado por las cuestiones planteadas por la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie, había refrendado sus opiniones acerca de la autoterapia, el sufrimiento, los temores, la «'terribilitis' y la 'necesititis'», el principio de equilibrio que prima en la naturaleza, el inconformismo pasivo, la terapia del amor, el humor y el surrealismo, la familia y el castigo. Entonces entró en el cuerpo a cuerpo con humor y con el convencimiento que da creer en lo que uno propugna.

A razón de anécdota por explicación, el psicólogo barcelonés insistió en que lo único necesario para vivir es agua y pan, y que el resto son necesidades y cargas contraproducentes. Consciente de que su receta es «radical» y difícil de encajar en el sistema productivo vigente, aconsejó proveerse de «herramientas» que ayuden a «controlar este Ferrari» que es la tecnología y la vida moderna. «Vivimos una época en la que la filosofía y los sistemas de valores no están de moda. Prima lo moderno, la tecnología y las pastillas que ya no nos curan. Yo lo llamo la maldición de la abundancia» y aunque reconoció que la abundancia está bien porque brinda oportunidades, «al ser humano, que viene con un fallo de fábrica» le lleva a «convertir sus deseos en necesidades absolutas». El ejemplo está en el Tercer Mundo, en la India, por ejemplo, donde decenas de miles de personas «viven en las vías del tren y son felices». Por eso recomendó no convertir los gustos en necesidades. «Si yo pienso que me gustaría ser actor en Hollywood y no lo consigo, mi vida será un fracaso. Y eso es una carga porque pongo tensión y estrés en un objetivo irreal», de ahí que animase a buscar los talentos propios en vez de fiar la vida a estas apetencias.

Ante esto cree que «solo nos puede salvar la educación en valores» y aprender renunciar a lo que no es importante. «Cuanto más opulenta es una persona o un país, más valores necesita», aseveró.

El psicólogo negó la gravedad de la soledad «en un planeta en el que sobra gente» y conminó a los padres a «no cometer el error de sustraer el auto aprendizaje de los hijos». «A los niños no hay que castigarles nunca, pero sí darles su responsabilidad» y esto implica que si el niño molesta en el autobús «te bajas y haces el camino al colegio con él caminando, aunque llegues tarde» o «le pones esas acelgas que no quiere cenar, para desayunar y para comer» . En definitiva, «lo que hacían nuestros abuelos era lo acertado. No hay mejor saborizante que el hambre».

Confesó ser consciente de que su mundo ideal de volver a la tribu comunitaria sin propiedades y en comunión con la naturaleza es «utópico» porque «se colapsaría el sistema», aunque él es de los que cree que acabará ocurriendo igualmente. «Nosotros reventaremos el planeta con nosotros dentro, lo cual no me preocupa», afirmó. Psicología cognitiva cien por cien enraízada con los preceptos enunciados por los filósofos clásicos.