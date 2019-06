Los impulsores de la legalización de la perrera de La Luz piden que les devuelvan las tasas El desalojo de la perrera ilegal que la cuidadora y voluntarios querían convertir en un núcleo zoológico. / MARIETA Y. DE LUIS AVILÉS. Viernes, 21 junio 2019, 02:08

Como fórmula para legalizar la perrera en precario de La Luz en el momento en que comenzó a recibir denuncias, la vecina del barrio que cuidaba a los perros allí acogidos y el grupo de voluntarios que la ayudaban impulsaron la creación de un núcleo zoológico, para lo que elaboraron el proyecto y lo presentaron en el Ayuntamiento, abonando unas tasas de 2.640 euros.

El Consistorio negó la construcción de este núcleo zoológico y ahora los promotores reclaman que se les devuelvan las tasas que abonaron, recordando además en el escrito de reposición presentado ante el Ayuntamiento, que ya ha negado la devolución una vez, que fueron las propias administraciones las que les invitaron a realizar este proyecto, que también tuvo coste para ellos, y a presentarlo en el Ayuntamiento.

El Consistorio defiende que una vez presentada la solicitud de licencia se está obligado al pago de la tasa, incluso en el supuesto de que la licencia sea denegada. Para los promotores no es imputable a la promotora que no se haya podido realizar el proyecto y por eso se deberían devolver las tasas. Aportan, además, sentencias que avalarían su tesis en las que se consideró que la no devolución sería «enriquecimiento ilícito» de la administración.