Dos individuos asaltan de madrugada una cafetería de la Plaza Mayor de Llaranes Lugar por el que accedieron al bar los ladrones. / M. A. Los ladrones se llevaron la recaudación de una de las máquinas tragaperras del bar Santa Bárbara tras romper una cristalera para acceder al local

El de ayer fue un día de sobresaltos para los vecinos de Llaranes. Por si no tuviesen suficiente con la macrooperación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en la barriada de La Reguera, uno de los establecimientos de la Plaza Mayor sufrió un robo en la madrugada del miércoles al jueves, concretamente el bar Santa Bárbara.

Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro de la madrugada, cuando dos individuos aparcaron un vehículo frente a la cafetería y, tras romper uno de los ventanales del local accedieron al interior y destrozaron una de las máquinas tragaperras, llevándose toda la recaudación del día. «Fue una vecina quien escuchó ruidos y, al extrañarle que estuviésemos abiertos a esas horas, nos avisó de inmediato», relataron ayer los dueños del establecimiento, aún con el susto en el cuerpo.

La alarma del bar también se activó, por lo que la Policía acudió de inmediato al lugar de los hechos y buscó a los ladrones por los alrededores, aunque aún no han sido identificados ni localizados. Las primeras investigaciones apuntan a que el robo estaría premeditado y los saqueadores serían expertos en la materia «porque no tardaron ni diez minutos, sabían bien lo que hacían y a por lo que venían», aseguran los trabajadores del bar Santa Bárbara, que ya han interpuesto una denuncia por el robo y esperan que los agentes encuentren a los culpables. «Llevo un año trabajando aquí y no había vivido un susto como este, lo importante es que no nos vuelva a pasar», confesaba una de las camareras.