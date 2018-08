Avilés y Castrillón defienden la corrección de sus cuentas frente a la Sindicatura La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, en un Pleno / MARIETA Las concejalas de Hacienda de ambos concejos rechazan el término de «facturas en el cajón» y afirman que no se ocultó nada F. DEL BUSTO/ S. GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 1 septiembre 2018, 01:54

Las concejalas de Hacienda de Avilés y Castrillón rechazaron ayer el contenido del informe de fiscalización de las cuentas municipales de 2016 realizado por la Sindicatura de Cuentas del Principado, que calificó el cierre del ejercicio de manera desfavorable, lo que en términos de una auditoría representa el máximo reproche posible.

Dentro de su labor de fiscalización, la Sindicatura de Cuentas analizó las cuentas de 2016 fijándose especialmente en las facturas que se reciben a finales del ejercicio. Ese objetivo se estableció de manera coherente con las directrices del Tribunal de Cuentas y buscaba conocer la manera de aplicar en la contabilidad local el principio de devengo de los gastos.

Como se sabe, las administraciones locales cierran su ejercicio presupuestario a finales de noviembre o principios de diciembre. A partir de ese momento, la facturas se pasan al siguiente año. Es una práctica habitual que comenzó a cuestionarse desde los órganos fiscalizadores, que argumentan que los servicios y bienes deben pagarse en el momento en que se adquieren o disfrutan, es decir, el principio de devengo. Además, en el caso de ayuntamientos de cierto volumen podría ser una vía para ocultar gastos, es decir, reducir el déficit de la administración.

Para conciliar la necesidad de cerrar un presupuesto y cuadrarlo con la actividad de una administración que no detiene sus servicios, las normas contables disponen de la llamada cuenta 413, en la que las administraciones deberían incluir las facturas de servicios y bienes recibidos pero que se no se habían abonado.

De esta manera se eludían otros instrumentos como los reconocimientos extrajudiciales de créditos o el uso de la cuenta 411 dentro de la contabilidad municipal. La Sindicatura de Cuentas, de manera coherente con el Tribunal de Cuentas y conforme los desarrollos normativos de últimos años, defiende la utilización de la cuenta 413 frente a los otros métodos, de ahí los informes negativos a las contabilidades municipales y que ayer defendían las concejalas de Hacienda de Avilés y Castrillón, Raquel Ruiz y Soraya Casares, respectivamente.

«Hablamos de un informe de 2016 y estamos en 2018. En 2016 se creó una instrucción de Intervención a partir de la cual se coordina la gestión de los diferentes servicios y se especifican los trámites a seguir en las diferentes situaciones que se pueden generar. Hace tiempo que este Ayuntamiento tiene superados los reconocimientos extrajudiciales de crédito», declaró Raquel Ruiz.

La edil recuerda que, desde 2016, «apenas llevamos al pleno reconocimientos extrajudiciales, pero existen situaciones que son impredecibles, como el recurso de una empresa que impide adjudicar un contrato. No por ello vamos a interrumpir el servicio. O las facturas que se generan por servicios que se prestan después del cierre del presupuesto, como sucede con la ayuda a domicilio o la limpieza viaria», explicó Ruiz. De hecho, el informe de la Sindicatura reconoce que el 53% del dinero de Avilés cuestionado proviene de los gastos de servicios prestados una vez que se cerró el presupuesto.

«Nos esforzamos al máximo»

La concejala de Hacienda de Avilés lamentó los criterios «restrictivos» con los que se elaboran las normativas «que parece que sólo buscan dificultar la gestión de servicios públicos. Aún así, nos esforzaremos al máximo», declaró.

«Estamos ante un tema técnico, no es político. No existen ningún tipo de facturas en el cajón», aseguró Soraya Casares, que elogió el trabajo de la intervención municipal para cumplir la legislación fiscal y contable. La concejala recordó que Castrillón era, junto con Oviedo, el único concejo que había presentado alegaciones al informe de la Sindicatura. «Lamentamos que no las hayan tenido en cuenta», aseguró.

La edil destacó que varios de los procesos que cuestiona la Sindicatura, «se encuentran dentro de la legalidad según el criterio de los técnicos municipales». Así, recuerda como es el Pleno el que autoriza los pagos de facturas generadas en los procesos de cambio de contrato, cuando durante un periodo de semanas, incluso superior, una empresa deja de prestar servicios al Ayuntamiento mientras otra lo asume.

En ese caso, recuerda la Intervención de Castrillón, la normativa autoriza que se preste el servicio en el caso de que su interrupción «cause un grave perjuicio, como sucede con la iluminación municipal».

Desde Castrillón, se recuerda que la legislación obliga a que esos pagos se reconozcan desde el Pleno municipal, como así sucede, según detalla su alegación.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Castrillón, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, aprovechó el informe de la Sindicatura de Cuentas para criticar la «incompetencia» del gobierno municipal de la que excluyó la «profesionalidad» del equipo de la Intervención municipal, a la que elogió por su trabajo.

Quiñones recordó «el abuso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, en muchas ocasiones por prolongaciones de facto durante mucho tiempo de varios contratos de servicios tras expirar su vigencia, sin que fueran readjudicados; como ha pasado con el de la energía eléctrica, lo que indica dejadez e incompetencia de los responsables políticos del gobierno municipal de Izquierda Unida».

No obstante, el portavoz popular recordó que en el Pleno municipal su formación siempre se había abstenido en los reconocimientos de crédito «para expresar nuestro rechazo ante el procedimiento, pero sin perjudicar a las empresas.