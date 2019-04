«Soy ingeniera informática, nunca imaginé trabajar la tierra»

Azada, fesoria, abono, injerto, sistema de riego son palabras que no existían en el vocabulario de Luz Carime Lozano Vega. «Soy ingeniera informática, nunca me imaginé trabajando la tierra», asegura. Llegó de Colombia a Asturias hace tres años, donde residían su madre y hermanas. Tras pasar un tiempo viviendo en el concejo de Navia, su reciente traslado a Oviedo la animó a buscar una vía de incorporación al mercado laboral, para el que por el momento de nada le sirve sus títulos universitarios al no estar homologados, ni su larga experiencia en diseño gráfico y televisión.

A través de los servicios sociales conoció el programa de formación de la bioescuela de Cáritas y a pesar de «no tener ni idea de plantas y cultivo», decidió dar un paso adelante para regularizar su situación y dejar atrás el desempleo. «Necesitaba salir del aislamiento que uno sufre cuando llega a un país nuevo y se ve sin poder hacer nada productivo, así que cuando me propusieron este curso no me lo pensé».

Luz Carime representa a muchos migrantes cuya formación universitaria pierde valor al cruzar la frontera y se ven obligados a reinventarse y partir de cero en su nuevo país. «A mi familia le gustaba cultivar y yo renegaba, jamás pensé que después de estudiar me vería en esta situación, pero así es la vida y creo que todo esto me servirá para algo positivo seguro», comenta.

Los principios no fueron fáciles pero ahora asegura que ve las cosas con otra perspectiva y ve en la agricultura un horizonte de futuro que le permita echar raíces en Asturias. Por un lado, «estos cursos te ayudan con los trámites de la documentación y estoy contenta», explica. Trabajar la tierra «no es sencillo», asegura, pero el contacto con las plantas y la naturaleza le ha transmitido un «conocimiento único y mucho estímulo para ir adelante».