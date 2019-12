Un ingeniero certifica que hubo obras en la cafetería de la piscina de Las Vegas La puerta de entrada a la cafetería del complejo deportivo de Las Vegas. / MARIETA Ratifica ante la magistrada que juzga las irregularidades en estas instalaciones su informe pericial en el que asegura que se reformó el bar YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 5 diciembre 2019, 01:57

Uno de los argumentos que sirven de base para la acusación al expresidente de ASIA, Miguel Ángel Villalba, su hermana y madre, así como directivos de la empresa que gestiona las piscinas de Las Vegas y la propia compañía, es que las obras por las que se habrían hecho pagos a la empresa Ariel CB, detrás de cuyo nombre ya ha reconocido el propio Villalba que estaría él, no se hicieron. Pues bien, en la sesión del juicio celebrada ayer, un perito contratado por una de las defensas ratificó ante la jueza el informe en el que mantiene que las obras en la cafetería de Las Vegas y las acometidas eléctricas para el alumbrado público en el polígono de Maqua sí se habrían ejecutado.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con treinta años de experiencia profesional, el perito visitó tanto las dependencias del complejo deportivo como el polígono industrial. Sobre las primeras aseguró haber comparado los planos de inicio de obra y de fin de obra de las instalaciones para asegurar que se habría demolido la barra y uno de los tabiques del almacén de la cafetería para construirlos un metro más adelante, además se habrían realizado trabajos de alicatado de paredes y también cambiado el suelo. A todo ello sumó los cambios en las instalaciones eléctricas, el alumbrado, el sistema de ventilación y también la fontanería y saneamiento. En definitiva, según sus conclusiones, prácticamente solo habría quedado igual el techo con respecto a los planos de fin de obra de cuando se concluyó la construcción de las piscinas.

Lo que no pudo concretar este ingeniero la preguntas de la Fiscalía es cuánto podría haber costado esta reforma realizada en la cafetería, ya que aseguró no haber realizado un trabajo más profundo para poder determinar los materiales que se utilizaron o si, por ejemplo, la traída de agua se tuvo que hacer desde lejos. «El precio por metro cuadrado de los azulejos depende de las calidades y no sé qué materiales se utilizaron», afirmó. Tampoco pudo concretar quién habría realizado esos trabajos.

Lo mismo dijo con respecto a su informe sobre obras realizadas por la empresa Ariel CB en el polígono de Maqua. En este caso afirmó haber comprobado que se hicieron las canalizaciones para los tubos de la conducción eléctrica que permiten el funcionamiento de una parte del alumbrado de este espacio. «De hecho las farolas lucen», dijo gráficamente. Para comprobarlo en este caso utilizó cámaras en la zona en que fue posible y en otros puntos realizó calicatas. Estos trabajos, según se ha explicado durante el juicio por los testigos de las defensas, se habrían realizado como complemento a las obras de saneamiento de Maqua, por lo que el ingeniero aseguró que no aparecen ni en el proyecto inicial, ni tampoco en el de fin de obra. Como con las piscinas, no pudo concretar el coste que tendría su ejecución.

Por otro lado, en la sesión de ayer del juicio por las irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas también declararon los dos policías encargados del volcado de la información encontrada en un ordenador portátil en la casa de la hermana de Villalba. A preguntas de la defensa de ésta, afirmaron haber encontrado 34 documentos relacionados con cuestiones de contabilidad en distintos formatos que podrían relacionarse con los hechos que se investigaban entonces en el juzgado de instrucción número 3 de Avilés. La letrada defensora hizo diversas preguntas en relación a la cadena de custodia de este material informático y también sobre si se determinó a quién pertenecía el portátil, algo que los agentes dijeron no haber hecho porque no se les pidió.