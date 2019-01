La iniciativa para dedicar el parque de El Pozón a Ponga se retomará tras las elecciones «Nos hubiera gustado que pudiera disfrutarlo en vida», lamenta el portavoz de los 734 vecinos que firmaron la petición ante el Pleno ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 3 enero 2019, 02:40

Manuel Ponga se murió sin ver 'bautizado' con su nombre al parque que había reformado en su barrio de El Pozón. El exalcalde tuvo que pasar también el mal trago el pasado mes de julio de ver cómo el Pleno rechazaba la iniciativa respaldada por 734 firmas de vecinos que querían reconocer su labor en una de las zonas verdes de la ciudad. «Me hubiera gustado que este hombre pudiera disfrutarlo en vida», lamentaba ayer Agustín Fernández, portavoz de la iniciativa ciudadana.

A pesar del unánime reconocimiento que ha recibido en los últimos días el exalcalde por parte de instituciones y partidos políticos de todos los signos, la dedicatoria del nombre de Manuel Ponga al parque de El Pozón no volverá a debatirse en este mandato, que agota ya sus últimos meses. «Entendemos que a no ser que haya mayoría del PSOE y de Ciudadanos, que son quienes lo apoyaron, el resto de grupos son los mismos y no modificarían esa postura», añadió Fernández.

Los vecinos defienden su iniciativa, «porque si nos movimos, fue por darle un reconocimiento en vida, aunque ahora ya tendrá que ser póstumo. No se tuvo en cuenta ni su obra ni su persona».

«Este Pleno ya tomó una decisión injusta y absurda, esperemos que otro escuche a la gente de verdad», dice la alcaldesa

En la misma línea se manifestaba ayer miércoles la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en una entrevista en la Cadena Cope. «En julio pasado este Pleno ya tomó una decisión injusta, absurda, que no representaba a la ciudad. Tendrá que ser otro Pleno en otro momento, pero escuchando a la gente de verdad, porque es algo que habían pedido los vecinos. Cambiar el nombre por ejemplo a una calle ocasiona molestias como cambiar todos los números, y eso es algo que Manolo no querría, pero el nombre del parque es algo natural y se hubiera hecho en vida, en su parque».

En cualquier caso, la alcaldesa destacó la huella que nadie podrá borrar de Manuel Ponga «en cada calle, parque, en los colegios, en la Casa de Cultura, o en el Teatro Palacio Valdés».

La propuesta de dedicarle el parque de El Pozón a Ponga, formulada después de que se registrase una solicitud ciudadana avalada por 734 firmas, fue rechazada en el Pleno municipal del 19 de julio del año pasado tras un bronco debate con los votos en contra del Partido Popular, Somos, Izquierda Unida y Ganemos, y el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos. Las diferencias ideológicas se impusieron al reconocimiento del legado de ciudad que deja el exalcalde, expresidente de la Autoridad Portuaria y exdelegado del Gobierno en Asturias.