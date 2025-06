Los inicios del fútbol en Castrillón (IV)

Alberto Rendueles Lunes, 2 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

La llegada de Julio González Pumariega a la presidencia del Stadium Avilesino en 1919 supuso un impulso añadido para el fútbol en Salinas, localidad en la que este poeta y escritor pasaba largas temporadas cada año, y a la que incluso le dedicó una pieza teatral titulada 'Un día en Salinas'.

Pumariega conocía el fútbol que se estaba desarrollando en Castrillón y convenció a dos de sus jugadores para que se uniesen al proyecto que iniciaba en Avilés.

Se trataba del defensa Pataco y el polivalente Emilio Suárez, conocido por el pseudónimo de 'Salinas', de donde eran naturales ambos futbolistas. Incluso, un tercero, Juan Morán, de origen gozoniego, estuvo toda su vida vinculado al negocio familiar de efectos navales que regentaba en San Juan de Nieva.

Pataco y Emilio Suárez 'Salinas' eran habituales del once titular de 1920

Los éxitos de los tres jugadores, que formaban el eje de la defensa avilesina, no tardaron en llegar, hasta convertirse en campeones de España amateur, de segunda categoría, en el año 1920. Para ello fue necesario ganar la fase previa regional, en la que el Stadium se impuso en la primera fase al Lealtad de Villaviciosa y en semifinales al Real Athletic Club de Gijón. En la final regional, prevista para el estadio de El Molinón, no hizo falta la disputa del compromiso ya que su rival, el Racing Langreano, no se presentó al encuentro.

La fase nacional, celebrada también en el campo gijonés, llevó al Stadium a un primer compromiso ante su homónimo de Madrid, campeón de la zona Centro, que se saldó con triunfo avilesino por tres tantos a cero. Ya para la gran final, disputada el día 12 de agosto, le tocó el turno al Martinenc catalán, al que con grandes apuros lograron imponerse los jugadores de la Villa del Adelantado, por un apretado 3-2.

Para la historia no sólo quedará el título nacional alcanzado, sino también aquel once inicial en el que formaron dos jugadores del concejo de Castrillón. Este fue el integrado por Félix; Dintén, Salinas, Manolo Arias; Carlos Rodríguez, Pataco; José García, Chon, Lisardo, Goitisolo y Foral.

Emilio Suárez Fernández 'Salinas' recibía ese pseudónimo precisamente por ser natural de esta localidad castrillonense. No sólo era un portento físico, sino también un polivalente jugador, pues tanto hacía labores defensivas como se ubicaba como portero bajo los palos del equipo, según las necesidades del momento.

Por su parte, Rodolfo Nadal, conocido como Pataco, destacó desde niño en este deporte en su Salinas natal y lo seguía haciendo cuando trabajaba en la fábrica de Arnao y posteriormente en su emigración al estadio norteamericano de Illinois. A su regreso, Julio Pumariega no dudó en convencerlo para que se incorporase al Stadium Avilesino, como así sucedió. La desgracia se cebaría con él, ya que poco tiempo después de ser campeón de España, en mayo de 1921, le sorprendió la muerte. Su funeral fue todo una muestra de dolor en el mundo deportivo de la comarca y el Stadium Avilesino no dudó en sufragar todos los gastos, incluido el de su entierro en el cementerio de San Martín de Laspra.

Otros equipos

La actividad balompédica en Castrillón y el Playón se vio continuada hasta 1924 con encuentros del Arenas de Salinas, equipo infantil que competía contra otros de la comarca como el Palacio Valdés, La Merced, Deportivo Rivero o Las Huelgas, por citar algunos ejemplos.

También se registraron estos años partidos del Unión Club de Salinas, con triunfo por tres a cero ante el Fortuna de Avilés, y victorias ante el Racing de Rivero (2-1 y 3-2), entre los más destacados; o el que celebró en el Playón el Club Gaviota, de esta localidad castrillonense, y el citado Racing riverino.

También hubo especial actividad en el otro Playón, el de San Juan de Nieva, en cuyo campo jugaban habitualmente equipo infantiles locales y de Avilés. Entre los castrillonenses eran habituales los compromisos del Foot Ball Club de San Juan, en el que destacaban David, Alustiza y Aylagas.

También se hizo ver en este campo los citados Unión y Arenas de Salinas. Juntos disputaron el campeonato comarcal infantil de 1921, encuadrados en el grupo B, en el que se impuso el Deportivo Villalegre, seguido por el Victoria, Unión Salinas, San Cristóbal, Arenas, San Pedro Navarro, Hispania y San Juan cerrando la clasificación.

Ese mismo año, en el mes de febrero, consta un partido senior disputado por el Salinas y el Reserva del Stadium. Los castrillonenses formaron con Amaro; Fuentes, García; Tresguerres, David, Echevarría; Antonio, Marcelo, Pataco, Chapa y Blanco. Conocidos futbolistas del concejo, muchos de los cuales formaron después en otros equipos.