Somos insiste en el cese de la interina contratada sin superar un proceso selectivo

AVILÉS. Sábado, 27 abril 2019

El grupo municipal de Somos reclamó ayer que el gobierno municipal «cese a la trabajadora interina que ha sido contratada sin superar un proceso selectivo». Desde la formación morada, se exige al PSOE que «ejecute la sentencia firme que obliga al gobierno a la revisión de oficio del nombramiento», declaró el edil Primitivo Abella.

Somos recordó ayer que el pasado 22 de marzo, una sentencia judicial declaraba nulo el nombramiento de una trabajadora municipal que no había superado un proceso selectivo, fijando un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia.

«Sin embargo, en el orden del día del pleno del próximo martes, día 30 de abril, no figura este asunto», apuntó ayer Abella que afirma que «el PSOE no quiere que el caso les explote en medio de la campaña electoral. Y todo apunta a que no lo llevará al último pleno de la legislatura porque la alcaldesa no ha iniciado el procedimiento para que la secretaría municipal emita un informe».

Para Abella, todo apunta a que el PSOE «no tiene intención de cumplir la sentencia», lo que se debe a que «la persona nombrada forma parte de su ejecutiva local y va en la candidatura».