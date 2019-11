«La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente desde hace tiempo» José María Urbano, ayer en la conferencia que impartió en el 40 Nudos. / MARIETA José María Urbano destaca las ventajas de las nuevas tecnologías y la necesidad de integrarlas en la actividad humana para ajustar su incidencia en el empleo ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 26 noviembre 2019, 01:35

«Como todas las revoluciones, aquí tampoco va a haber marcha atrás. Lo que distingue a esta es que los cambios se producen a una velocidad de vértigo». José María Urbano adoptó ayer el papel necesario de divulgador en su conferencia titulada 'Inteligencia artificial, robotización. Bienvenidos al presente' para intentar contagiar su «'tecno-optimismo'», demostrar a los asistentes a la charla que cierra el ciclo de la asociación cultural La Serrana que la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas desde hace tiempo, y que lejos de asustarse hay que comprenderla, integrarla a la actividad humana y regular lo que pueda tener efectos negativos en la sociedad.

Urbano, profesor y periodista, exjefe de la Redacción de LA VOZ DE AVILÉS, dedicó buena parte de su intervención a demostrar que «la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente y lo viene siendo desde hace tiempo ya». Para ello empezó por definir esas dos palabras que tanto suenan en nuestras vidas, pero que mucha gente no sabe muy bien aún a qué se refieren: «Es la combinación de algoritmos (secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problemas) que buscan la creación de máquinas que presenten las mismas capacidades de un ser humano, que los robots puedan realizar tareas de forma autónoma e incluso que tomen decisiones bajo unos parámetros preestablecidos».

Esa revolución lleva una década en nuestras vidas casi sin darnos cuenta. El mejor ejemplo es, según Urbano, «lo que podemos hacer ahora con un teléfono móvil de 147 euros en nuestra mano». Todo aquello que hacíamos hace diez años en casa con hasta ocho aparatos (una cámara de fotos, una cámara de vídeo, dos televisores, un equipo de música, un ordenador, un navegador GPS, un teléfono fijo, o un reloj), «pero a un precio sensiblemente superior de 5.800 euros».

Las ventajas de la inteligencia artificial y de la robotización van más allá del ámbito privado del uso de las nuevas tecnologías. Urbano puso ayer otro ejemplo que ya es presente, su aplicación a la sanidad. «El robot es mucho más preciso que el cirujano para llegar a sitios de acceso complicado. No se fatiga tras horas de operación, no ha tenido una mala noche, no tiene las preocupaciones que puede tener el cirujano como persona... Pero no lo olvidemos, el robot va a funcionar según la información que le facilite el cirujano».

Un camino de «sufrimiento»

Esa última afirmación entronca con la necesidad de la divulgación para salvar el «recelo, e incluso miedo, que provoca la inteligencia artificial». ¿Sustituirán los robots a las personas en sus puestos de trabajo? Urbano tiene claro que «viviremos mejor, vivirán mejor nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones...». Pero advierte de que en el camino «habrá sufrimiento».

Según afirmó ayer el periodista avilesino en su conferencia, «a corto, incluso a medio plazo se pueden destruir miles de puestos de trabajo, con el riesgo de que muchas familias queden aisladas, que crezcan las desigualdades en la sociedad y aumente la precariedad hasta que se vayan asentando los nuevos sistemas de producción y los efectos de la robotización nos deparen seguramente un nuevo sistema de vida, diferente del que tenemos ahora, en el que las personas tengan más tiempo libre, trabajen menos y se liberen de los empleos más penosos».

En ese diagnóstico los peores parados serán «los trabajadores jóvenes y los trabajadores adultos sin estudios superiores, porque se enfrentarán a los mayores riesgos». Es ahí donde, según Urbano, los gobiernos, «e incluso las empresas», deberán entrar en juego «para no dejar desplazadas a aquellas personas que puedan tener problemas de adaptación al nuevo mundo de las tecnologías».

No se trata, por tanto, de que un robot sustituya a un humano, sino de que sume para avanzar en múltiples tareas. Sin abandonar el ejemplo médico, José María Urbano defiende que en un mundo cada vez más sofisticado, con máquinas capaces de percibir y diagnosticar enfermedades con una precisión matemática, «quedará el elemento humano, el de interpretar, aconsejar, desvelar las posibles opciones de tratamiento y, por qué no, hacer de psicólogo con el paciente».

Además, Urbano defendió el aumento de empleo que provocan las nuevas tecnologías, que abren un amplio abanico de nuevos servicios y perfiles profesionales.

En el ámbito privado, también destacó la responsabilidad de cada persona en el uso de las nuevas tecnologías, «porque seguimos siendo dueños de nuestros propios actos». Por eso lanzó ayer varias preguntas para la reflexión: «¿Por qué trabajamos gratis en las redes sociales para unas empresas que quieren nuestros datos y ni siquiera pagan impuestos de forma adecuada en nuestro propio país? ¿Por qué colaboramos en la creación de los 'trabajos fantasma'?».

Ante esa perspectiva, el periodista avilesino aboga por «aprovechar las tecnologías que nos van a hacer vivir mejor y procuremos siempre que el control sea nuestro».