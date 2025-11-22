El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel Ferreira presenta a Javier Fernández Rodríguez. J. C. ROMÁN

«La inteligencia artificial lleva a un cambio de estructura de la propia administración»

Javier Fernández Rodríguez, director de Estrategia Digital del Principado, explica cómo se está incorporando esta herramienta al trabajo

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La inteligencia artificial (IA) está de moda y el reto está en ver cómo se integra no tanto en la vida cotidiana, sino en ... el ámbito profesional. Javier Fernández Rodríguez es el director de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado y ayer, en su intervención en la I Jornada de Gestión Pública de Asturias, celebrada en el Espacio Maqua, ya adelantó que todo el proceso de adaptación que se está viviendo con la incorporación de la IA «nos lleva a un cambio de la propia estructura de la administración, donde quizás en no mucho tiempo agentes de inteligencia artificial especializados en determinadas tareas, incluso con una estructura propia, siempre con una supervisión humana, convivan con una estructura de personas, de profesionales, de la administración, y eso se integre de una manera natural con nuevos perfiles y buscando una administración que, no nos olvidemos, siempre tiene como objetivo que preste el mejor servicio público».

