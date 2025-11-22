«La inteligencia artificial lleva a un cambio de estructura de la propia administración»

La inteligencia artificial (IA) está de moda y el reto está en ver cómo se integra no tanto en la vida cotidiana, sino en ... el ámbito profesional. Javier Fernández Rodríguez es el director de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado y ayer, en su intervención en la I Jornada de Gestión Pública de Asturias, celebrada en el Espacio Maqua, ya adelantó que todo el proceso de adaptación que se está viviendo con la incorporación de la IA «nos lleva a un cambio de la propia estructura de la administración, donde quizás en no mucho tiempo agentes de inteligencia artificial especializados en determinadas tareas, incluso con una estructura propia, siempre con una supervisión humana, convivan con una estructura de personas, de profesionales, de la administración, y eso se integre de una manera natural con nuevos perfiles y buscando una administración que, no nos olvidemos, siempre tiene como objetivo que preste el mejor servicio público».

Y lo pudo afirmar con tal rotundidad porque, según aseguró, el Principado lleva ya mucho tiempo, antes de que ChatGPT popularizara la IA para la sociedad (2022), elaborando una estrategia.

«Nosotros ya estábamos planteando la transformación de una administración que estaba basada en el expediente electrónico y pensábamos que tenía que ser una administración basada en el dato que componen todos esos expedientes electrónicos». «Ese dato es importante para poder prestar un mejor servicio, más personalizado, más cercano, confiable, y se traduce en proyectos como la gestión agregada de expedientes para poder manejar, por ejemplo, en la época del covid, las ayudas a los sectores afectados por los cierres», explicó.

Gestión en el covid

Reconoció que casi fue un proyecto experimental, pero exitoso porque «fuimos capaces de dar respuesta a miles de solicitudes en un plazo muy corto de tiempo. No valía que las ayudas llegasen dos años después», que podría haber sido el ritmo normal de resolución de no haber contado con la ayuda de la IA.

Ahora «estamos en un programa de hiperautomatización, en el cual, además de incorporar ya esa tramitación agregada de expedientes basada en datos, utilizamos herramientas como RPAs, robots de software, que hacen esas tareas de manera automática, obteniendo así una analítica más avanzada de datos», explicó.