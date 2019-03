«No hubo intención sexual. Podría ser mi madre y yo voy con chicas de mi edad» El joven se sentó ayer en el banquillo de los acusados. / MARIETA El acusado de abusar sexualmente y dar una paliza a una mujer dice que no recuerda nada porque había tomado «alcohol y cocaína» J. F. GALÁN AVILÉS. Jueves, 7 marzo 2019, 04:25

El joven acusado de abusar sexualmente y de propinar una paliza, ocasionándole múltiples lesiones, a una mujer que con la que se cruzó en una calle de Bustiello asegura no acordarse de nada. «No sé ni cómo llegué a casa. La noche anterior había estado de fiesta en Oviedo, bailando y colocándome. Consumí alcohol y cocaína», declaró J. D. Z. M durante la vista oral, celebrada ayer en los Juzgados de Avilés. También señaló que la supuesta víctima «podría ser mi madre, y yo siempre voy con chicas de mi edad», dieciocho años el día de autos, el 24 de febrero del año pasado.

La mujer mantuvo su versión. Se cruzó con él cuando pasaba a su perro por la calle Álamo. «Me preguntó cuánto cobraba, que tenía dinero para pagarme, y le respondí que estaba equivocado, que me dejara en paz. Comenzó a seguirme», y cuando estaba a pocos metros de su domicilio «se puso delante de mí y me lanzó la mano al pecho. Alcé la voz, y volvió a intentarlo. Entonces lo empuje con intención de apartarlo y me dio un puñetazo que me tiró al suelo». A partir de ahí, relató, comenzó a darle patadas en la cabeza. «Eran fortísimas. Si me da más me mata».

Finalmente consiguió levantarse e intentó escapar. «Vino por detrás, me empujó contra una pared, me pasó el brazo por el cuello y los dos caímos al suelo». Fue entonces cuando, según declaró, se consumó la agresión sexual. «Me tocó los pechos, bajó a la entrepierna e intentó desabrocharme».

«Me tocó los pechos, bajó a la entrepierna e intentó desabrocharme», afirma la víctima

Un vecino oyó sus gritos desde una ventana. «¡Suéltala chaval!», le exhortó. En ese momento el causado «se levantó, salió corriendo, cogió algo del suelo -que resultaría ser su móvil- y se fue», concluyó entre sollozos la demandante, que realizó su declaración protegida por un biombo que le impedía ver al acusado. Cuando se le ofreció la posibilidad de identificarlo no dudó en franquearlo. «Es él».

La hija de la supuesta víctima jugó un papel clave en la identificación del acusado, que posteriormente sería detenido en su domicilio. Según declaró, nada más enterarse, minutos después, de lo sucedido comenzó a buscar al supuesto autor a través de las redes sociales en base a la descripción ofrecida por su madre («joven mulato -es descendiente de colombianos- de entre veinte y veinticinco años, uno setenta de altura y camisa oscura con algún dibujo») y con la ayuda de su novio que, según puntualizó, es sudamericano.

Identificado

No tardó en encontrarlo. Cogió su foto y, ya en el hospital, se la mostró a su madre, que lo identificó tanto en ese momento como en un posterior reconocimiento efectuado por la policía mediante una composición en la que su imagen aparecía junto a la de otros ocho individuos. Se efectuó en el HUCA, donde fue derivada.

Ayer también declararon el hombre que oyó los gritos de la mujer, que testificó que, dado que la ventana estaba protegida por una verja, no pudo ver bien ni el rostro del agresor ni lo que sucedía, así como la madre y la joven que entonces era la novia del acusado. La primera manifestó que su hijo llegó a casa sobre las tres de la tarde fuera de sí y desorientado, como consecuencia de la supuesta ingesta de droga y alcohol, mientras que la expareja, que también se encontraba en el domicilio, dijo que tenía los nudillos magullados y que apenas habló con él porque estaba enfadada.

A lo largo de la vista la acusación defendió que poco después de los hechos el acusado habría sido visto en Llaranes intentando vender un móvil manchado de sangre. También que tras dormir una siesta en su domicilio acudió a un bar a preguntar si debía algo y a casa de un amigo que le había dejado la ropa que llevaba en el momento de los hechos con la intención de devolvérsela.

El Ministerio Público solicita seis años de prisión, tres por un delito de agresión sexual y otros tantos por lesiones, además de una serie de medidas de protección y una multa por hurtarle el móvil. La acusación particular, ejercida por Ana María González, en representación del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, eleva la petición a doce años y medio, cuatro años y seis meses por lesiones, al observar ensañamiento, la misma pena por agresión sexual, «que ha quedado debidamente acreditada», y tres años y seis meses por robarle el teléfono móvil. «Utilizó violencia desmedida y desproporcionada. En un primer momento la Policía tramitó el caso como tentativa de homicidio», precisó la letrada.

La defensa admite agresión. El letrado, José Ramón Nistal, llegó a calificarla de «bárbara», pero sin ensañamiento y con la atenuante o eximente que conllevaría el estado en el que se encontraba como consecuencia de las drogas y el alcohol , y rechaza categóricamente la agresión sexual. En consecuencia, pide una pena de seis meses a un año.

Incoherencias

Además de observar «incoherencias» en las declaraciones de algunos testigos, puso el acento en que al describir a la Policía lo sucedido en el mismo lugar de los hechos la mujer no denunció ninguna agresión sexual, extremo confirmado por los agentes que la atendieron. «Tampoco se menciona en el primer informe que se realiza en el Hospital San Agustín. La primera que lo hace es la hija», quien admitió que habló con su madre antes de prestar, ya en el centro hospitalario, una segunda declaración ante la Policía.

El letrado de la defensa fue contundente. «Ella fue quien la indujo a ofrecer una versión añadida para sumar un plus de gravedad y conseguir más caso. No hay más prueba que un testimonio viciado y espurio para añadir este plus, habida cuenta de la especial sensibilidad que hay contra los delitos contra la integridad sexual». En cuanto al traslado al HUCA, «se debió únicamente a que en Avilés no hay cirugía maxilofacial», mientras que del teléfono móvil «nada se ha sabido».

La acusación, por su parte, atribuye el hecho de que la mujer no hubiese mencionado en un primer momento haber sido víctima de una agresión sexual a su estado de shock. La sentencia se conocerá el próximo día veinte.