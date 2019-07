Intenso programa de conciertos en la recta final del festival Sol Celta Ambiente festivo en el Sol Celta. / OMAR ANTUÑA Los vascos Kolme Katu, La Jari, Manolo Peñayos o Un de Grao son algunos de los artistas que pasarán por el escenario central hasta el domingo MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 5 julio 2019, 06:58

La VIII edición del Sol Celta llega a sus tres últimos días con lleno en las plazas de Alfonso VI y Carlos Lobo y las calles La Ferrería y El Sol de música y actividades. El viernes, el sábado y el domingo, desde las once de la mañana y durante todo el día se podrá visitar el tradicional mercado Sol Celta. Además hoy viernes,a las 20 horas, el grupo The Buddy Hoolis actuará en la Plaza de Alfonso VI. A las 21 horas, en la plaza de Carlos Lobo habrá concierto de The Classic Rock Band, y las 22.30 tocarán los vascos Kolme Katu en la Plaza del Sol. Justo después, en el mismo escenario a las 23.30 horas será La Jari quien finalice con su actuación el programa del viernes.

El sábado a las 13 horas en la plaza de Alfonso VI habrá una sesión vermú, y a partir de las 20 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de The Mejores, Grabniak, Manolo Peñayos (Nuberu) o La Patrulla Dixie.

El domingo empezará una tonada en la calle del Sol a las 13, seguida de un concierto de Un de Grao. A las 18, Garapiellu actuará en la Plaza del Sol y en ese mismo lugar cerrará el festival un concierto del grupo Alienda a las 22 horas.