Internet desconecta a la zona rural en Avilés

Mónica Menéndez seña la antena de su vivienda en Pillarno en la que recibe internet por el aire. / PATRICIA BREGÓN Los vecinos de la periferia reclaman un mayor compromiso de las operadoras y las administraciones | La solución alternativa por aire que ofertan las pequeñas empresas choca con la escasa colaboración para instalar repetidores A. SANTOS / S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 19 agosto 2018, 04:13

¿Se puede estar incomunicado a cinco kilómetros del centro de Avilés o a tres de Piedras Blancas? La mayoría de los vecinos contestan sin dudarlo que sí. Se sienten cerca de los núcleos urbanos, pero sufren un hándicap que en algunos casos afecta solo a su tiempo de ocio, pero en otros muchos a su forma de vida. Quieren trabajar desde casa para no tener que abandonar su hogar y desarraigarse, que sus hijos disfruten en igualdad de condiciones tecnológicas que los de la ciudad. Para ellos internet no significa hasta ahora lo mismo. Las grandes operadoras utilizaban sus monopolios y si no era rentable llegar a un pueblo, no lo hacían. Sólo Movistar estiraba su herencia de la pública Telefónica para darles ADSL (la conexión a baja velocidad de internet que aún se sigue ofertando). O eso, o tirar de cartera y encomendarse al satélite para comunicarse con dignidad.

«Necesitamos internet para trabajar desde casa, para las ganaderías, para los bares y restaurantes y para cualquier otro negocio que quiera instalarse. Los políticos siempre nos están animando a que la zona rural no decaiga, que ideemos formas de explotación, formas de ganarnos la vida sin tener que abandonar el pueblo. Pues para eso necesitamos internet», lamenta Mónica Menéndez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pillarno.

Pero las malas comunicaciones no solo afectan a los vecinos de la zona rural, sino que también lastran la oferta en zonas de mucha afluencia de personas, como las playas de la costa en verano. Por ejemplo, en Arnao resulta casi imposible utilizar la telefonía móvil con garantía.

El mercado de las telecomunicaciones se ha liberalizado y la comarca avilesina ha iniciado su conexión con el mundo a través de un internet que, sin llegar a las bondades de la fibra óptica, permite disfrutar de la banda ancha por el aire. Han nacido pequeñas empresas, muchas de ellas asturianas, que pelean ahora contra los prejuicios de las administraciones públicas para colocar sus repetidores en lugares e instalaciones públicas de la comarca avilesina y poder dar así un servicio que nunca han tenido los núcleos rurales. «Las grandes empresas no se comprometen a la instalación de fibra y nos ofrecen internet que depende de la cobertura móvil (si vives apantallado por un monte pues ya tienes poca cobertura y por tanto no tienes internet). Normalmente en esos sistemas las tarifas planas no existen, a poco que navegues te quedas sin datos», añade Menéndez.

El 'internet por el aire' es una tecnología que se basa en el envío del caudal de internet por radioenlaces entre puntos estratégicos, permitiendo la transmisión de banda ancha con mayor velocidad de navegación que la transportada por el habitual cable de cobre de telefonía, y con los que se consigue disponer de conexión a internet en cualquier ubicación sin necesidad de línea telefónica de cableado fijo y con prestaciones muy superiores.

Sus principales ventajas son la capacidad de suplir la conectividad a internet, pobre en muchas zonas de la geografía, y llegar a zonas remotas o incomunicadas donde el cable o la fibra no llegar por ser de difícil acceso o de baja densidad de población. Las redes inalámbricas de nueva generación pueden alcanzar velocidades equivalentes y superiores a las de las redes de cable, como la tecnología basada en ADSL, o en modem sobre cable coaxial (utilizados por las compañías de cable).

Pero este sistema no siempre funciona bien y en algunos casos se producen fallos. Además, tiene un hándicap, «para mí, fundamental, porque unos vecinos dependen de la buena voluntad de otros para poder tener señal en sus domicilios». Mónica Menéndez explica que «la empresa instaladora va montando antenas emisoras que hacen de espejo de una antena principal que no está en esta zona y va dando cobertura a otras. ¿Qué pasa si en a tu casa no llega señal? Pues los técnicos dicen: si colocamos una antena espejo en casa de 'fulanito', llega señal a tu casa. A partir de ese momento pueden pasar dos cosas: Que diga que no, y se acabó la cuestión. O que diga que sí, pues adelante con la instalación. Aún así, siempre estás vendido, ya que si marcha la luz en su casa, la antena espejo no funciona y te quedas sin internet porque no te llega señal».

Para zonas rurales de la comarca, el internet por el aire es una solución temporal, a menos que logren colocar las antenas en lugares públicos o enganchen a postes y cojan corriente por su cuenta las empresas suministradoras, y esa es una denuncia recurrente de esas sociedades, la poca colaboración de las instituciones públicas, que muchas veces desconocen los cambios legislativos y su obligación de ceder espacios.

La estructura de red de las empresas que ofertan internet por aire en Asturias es «simétrica de forma nativa». Esto quiere decir que es posible mantener en todos los nodos velocidades similares de subida y bajada de forma simultánea. Tal y como explica una de esas empresas, oXon3, «todos nuestros puntos de presencia, torres de distribución y radioenlaces están ubicados de forma fija en lugares estratégicos de la superficie terrestre. Esto posibilita grandes velocidades y tiempos de latencia muy bajos, que no son posibles en otros sistemas inalámbricos basados en conexiones vía satélite».

Illas, la 'zona cero'

El internet 'por el aire' funciona a través de repetidores en los cuales es muy importante su ubicación para cubrir el mayor territorio posible. En la comarca de Avilés hay una 'zona cero' muy apetecible para todas las empresas que quieren llegar a sus potenciales clientes. Es el pico Gorfolí, donde, según confirma el Ayuntamiento de Illas, están instalados repetidores prácticamente de todas las pequeñas empresas que han surgido de la liberalización del mercado, además de las grandes operadoras. Iberbanda (en Asturias se comercializa con la marca Tngo), Xaire, oXon3 y Sestaferia tienen sus antenas en Gorfolí, desde donde 'barren' las zonas rurales de los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas. Algunas, como Xaire, también dan servicio a zonas rurales de Castrillón como Pillarno o Las Bárzanas. Hay otras empresas que ofrecen sus servicios en la comarca, como la avilesina Netllar.

En el caso de Corvera, según datos facilitados por el Ayuntamiento, el gobierno municipal abona cada año algo más de 1.500 euros «para asegurar que los vecinos de las parroquias rurales tengan conexión a internet». Ese dinero se invierte en la utilización de un repetidor instalado en el pico Gorfolí, «desde donde se amplía la señal para que llegue a la parroquia de Villa».

El Ayuntamiento también tiene instalada una antena en Solís, desde donde se distribuye señal para toda la parroquia. En el caso de Molleda «ya se dispone de fibra, en este caso la llevó Telefónica». Estas medidas para facilitar el acceso a internet se complementarían, según destaca el gobierno corverano, con «cursos gratuitos de alfabetización digital en todas parroquias, en los que participan una media de trescientas personas». El Ayuntamiento también ofrece ordenadores con conexión a internet (36) en el telecentro de Las Vegas y los centros culturales de Trasona, Cancienes y Los Campos. «A estos se suman portátiles (cinco) para las parroquias rurales de Villa, Molleda y Solís, que no gozan de equipamiento permanente».

En el caso de Castrillón, además de la cobertura por aire que puedan cubrir las empresas desde sus repetidores de Gorfolí, el Ayuntamiento tiene constancia de dos infraestructuras en la zona rural: «un repetidor en Las Bárzanas y otro en el local social de El Foxaco, en Pillarno». Esas infraestructuras son de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado. El terreno en el que están instalados los repetidores era municipal y en 2017 se formalizó la entrega de ese suelo al Principado, al ser suyas las instalaciones ubicadas allí.

El gobierno castrillonense asegura que hay operadores que han querido instalarse en esos repetidores («tres en los últimos diez años»). Para que puedan hacerlo «les solicitamos la autorización de la Consejería», asegura un portavoz municipal. Hasta ahora, «solo se ha autorizado a uno de ellos. Los otros dos, por un motivo u otro no han llegado a tramitarse».