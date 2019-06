Los intoxicados por mercurio reclaman que un toxicólogo dirija su atención médica

Los trabajadores intoxicados en Asturiana de Zinc que no han llegado a acuerdo alguno con la empresa proponen que un toxicólogo de la Universidad Complutense de Madrid dirija el equipo médico que los atiende en virtud de un acuerdo alcanzado el pasado noviembre. «Es la persona idónea», manifestó su portavoz, Dori Acevedo.

Dicho acuerdo, que puso fin a una huelga de hambre que protagonizaron cuatro de ellos mientras permanecían acampados ante la factoría, no incluía un toxicólogo, figura que no está recogida en los cuadros del Principado. Ese mismo día empresa y trabajadores retomaron las conversaciones en busca de un acuerdo definitivo que según aseguró ayer Acevedo aún no se ha cerrado. «Llevamos mucho tiempo y creemos que es el momento de encontrar una solución», señaló. Si bien evitó pronunciarse al respecto, todo apunta a que los trabajadores plantean que Asturiana de Zinc asuma el coste que supondría incorporar al toxicólogo de la Complutense al equipo que los atiende

Durante su viaje a Madrid visitaron al diputado de Podemos Rafael Mayoral, «que nos ha reiterado su apoyo».