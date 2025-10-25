El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La compañía fertinagro se instalará en terrenos del llamado playón de Raíces, en la margen izquierda de la ría de Avilés.

La inversión de Fertinagro es «un ejemplo de la capacidad de Avilés para atraer industria»

La empresa turolense desarrollará fertilizantes tecnológicos en la ciudad en una nueva planta que se levantará en la margen izquierda de la ría

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La decisión de la empresa turolense Fertinagro Biotech de crear una nueva planta de fabricación de fertilizantes en Avilés ha sido bien recibida tanto ... por el Ayuntamiento como por el sector empresarial avilesino. La administración local ve en ella una «muestra del interés que tiene esta comarca y Avilés para atraer nuevas inversiones industriales», mientras que la Cámara de Comercio pone el acento en la necesidad de crecimiento del puerto, en cuyos terrenos se instalará la nueva empresa.

