La inversión de Fertinagro es «un ejemplo de la capacidad de Avilés para atraer industria»

La decisión de la empresa turolense Fertinagro Biotech de crear una nueva planta de fabricación de fertilizantes en Avilés ha sido bien recibida tanto ... por el Ayuntamiento como por el sector empresarial avilesino. La administración local ve en ella una «muestra del interés que tiene esta comarca y Avilés para atraer nuevas inversiones industriales», mientras que la Cámara de Comercio pone el acento en la necesidad de crecimiento del puerto, en cuyos terrenos se instalará la nueva empresa.

La compañía, perteneciente al Grupo Térvalis, que es a su vez accionista de Chemastur, ha solicitado la concesión de una superficie de 60.000 metros cuadrados en la zona del playón de Raíces para construir en ella una nueva planta para elaborar fertilizantes tecnológicos y sostenibles con capacidad para la producción de 500.000 toneladas anuales, además de otras instalaciones auxiliares y de almacenamiento.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha valorado que «se trata de en un sector, el de los fertilizantes, en el que contamos con empresas con una larga trayectoria en nuestro territorio».

La inversión, que ascenderá a 63 millones de euros de acuerdo a las previsiones iniciales, llega además en un momento crucial para la ciudad, que tiene pendiente iniciar la comercialización de los suelos del futuro polígono de baterías de cok y finalizar el desarrollo de la ampliación del parque tecnológico, además del crecimiento del suelo portuario en la margen derecha de la ría.

«Debemos de poner en valor al Puerto de Avilés como tractor económico comarcal», señala el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, que considera que «el Puerto necesita crecer en extensión». González se muestra confiado en el futuro de la comarca, ya que «junto a las inversiones previstas del propio puerto o las ya planteadas como son el anillo eléctrico asturiano y la mejora de la infraestructura ferroviaria del tramo Villabona-Avilés, favorecerán el crecimiento económico de la comarca de Avilés con el impulso de un puerto históricamente vinculado al desarrollo industrial de la ciudad».

Ahora habrá que esperar aún un mes para que la concesión a Fertinagro pueda cerrarse y puedan comenzar a llevarse a cabo las inversiones previstas por la compañía aragonesa, que proyecta crear seis decenas de nuevos empleos en la ciudad vinculados directamente a la nueva planta de fertilizantes.