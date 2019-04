«Para una invidente las fiestas tienen más de sonidos y olores diferentes» Analía García, ayer en Galiana. / MARIETA Analía García | Pregonera de El Bollo 2019 La avilesina responsable de comunicación de la multinacional Amadeus leerá el pregón de El Bollo a las 12 horas del domingo en El Parche EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 19 abril 2019, 02:29

Analía García afronta con «emoción y orgullo» el reto de ser la pregonera de las fiestas de El Bollo. Nacida «por accidente» en Oviedo, creció en las calles de Versalles y El Arbolón y se siente avilesina por los cuatro costados. Aunque no le gusta que la pongan de ejemplo de superación, su historia no deja lugar a dudas de lo que se puede conseguir con «fuerza de voluntad y el apoyo necesario», insiste. En su caso, tras perder la visión a los diez años por un tumor cerebral, consiguió a base de esfuerzo retomar su educación y acabar doctorándose en Literatura Comparativa, en Irlanda. Ahora, tras trabajar como traductora e intérprete en la ONCE, es la responsable de comunicación de la multinacional Amadeus.

-¿Cómo recibió la propuesta de ser pregonera de El Bollo?

-Pues me llamó la alcaldesa, Mariví Monteserín, y te prometo que durante unos segundos pensé que era una broma. La verdad es que fue maravilloso, porque en ese momento te sientes muy importante y orgullosa de pertenecer a una ciudad que te reconoce por las razones que sean y es algo muy bonito.

-¿Puede esbozar algo del pregón?

-Solo te diré que es bastante personal y espero que la gente se pueda identificar con algún elemento de esa experiencia personal de alguien que se siente avilesina de pura cepa.

-Además, usted fue Xana.

-Sí y en mi trayectoria personal el hecho de haber sido Xana hace veintiún años y ser ahora pregonera se puede decir que es de alguna manera como una culminación, porque ser Xana fue algo que tuvo un impacto muy positivo en mi vida.

-¿En qué aspecto le influyó?.

-Yo no estaba en un buen momento personal y algo que suelo hacer mucho en momentos muy malos es intentar hacer cosas fuera de mi zona de confort, aunque no siempre lo consiga. Y en aquel momento, presentarme a la selección de Xana era algo que me hacía salir totalmente de esa zona de confort. Me exigía exponerme a la gente y hablar de mi discapacidad, ya que la prueba de selección inicial que consistía en leer un poema tenía que hacerla de otra manera y lo que hice fue cantar, porque me encanta.

-¿Qué recuerdo tiene de aquello?

-Pues el cariño genuino que te demuestra la gente. Además sé que para muchos fue algo importante que una persona diferente, como era mi caso, fuera Xana de las fiestas, todo el mundo se volcó y para mí fue muy importante.

-¿Y cómo se viven las fiestas siendo invidente?

-En general las cosas se viven de forma distinta. En este mundo en el que la comunicación es tan visual, las personas con discapacidad visual desarrollan sus otros sentidos. Por eso, quizás para mí las fiestas tienen más de sonidos y olores diferentes, el recuerdo de sentir la gente caminando, hablando o aplaudiendo. La dimensión es totalmente distinta y para mí representa la riqueza de todo un mundo de sensaciones que se perciben cuando no lo ves.

-Sé que no le gusta que la pongan de ejemplo de superación, pero ¿entiende que es algo inevitable?

-Por su puesto, es un cumplido pero yo no me considero un ejemplo de superación, sino una persona que se ha esforzado muchísimo y que ha tenido que afrontar muchas dificultades, no todo ha sido un camino de rosas, pero también hay otra mucha gente ahí fuera que no tiene la oportunidad de compartir su experiencia. Por eso quiero que se ponga en contexto y no solo hablo de gente con discapacidad, sino de las personas en general. Dicen que «el quiere puede», pero falta añadir que el que quiere puede dadas las circunstancias, las oportunidades que se encuentre en el camino y la gente que le apoye en ese esfuerzo.

-¿Cómo pasó de cuponera de la ONCE a doctorarse en Literatura Comparativa en Irlanda?

-Trabajaba vendiendo cupón y me matriculé en Derecho, pero el primer año vi que ese no era el camino y decidí ir de Erasmus a Irlanda para aprender inglés. Y allí acabé estudiando Literatura, hice el Máster en Historia y colonialismo, luego me doctoré y allí también me enamoré, lo que es una parte muy importante de la experiencia. Fue una aventura, pero al final fue una de las mejores etapas de mi vida. Después trabajé de traductora e intérprete en la ONCE, que fue una experiencia muy enriquecedora porque viajé mucho trabajando sobre todo desde el campo de la discapacidad. Y después surgió la oportunidad de cambiar totalmente de ámbito con la multinacional Amadeus, una empresa con presencia en más de 190 países, con 72 nacionalidades en la central en Madrid, un ambiente estimulante y multicultural.

-¿Cómo encuentra ahora Avilés?

-Pues cómo una ciudad que además de su carácter industrial tiene un enorme potencial cultural y turístico. Muy pocos sitios en Europa tienen este casco histórico, por ejemplo. Lo que se necesita es impulsar la innovación, ofrecer a su juventud oportunidades de crecimiento.