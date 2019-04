La Isla de la Innovación se desarrollará por fases y comenzará ampliando el Parque Científico Los concejales de Urbanismo y Promoción Económica, Luis Huerga y Manuel Campa y José Luis Vega, jefe del área de Promoción Empresarial, en la presentación del proyecto. / MARIETA El Ayuntamiento estudia pedir a Fomento tramitar el nuevo planeamiento de manera paralela al plan de vías FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 11 abril 2019, 00:29

La necesidad de generar suelo industrial para la demanda de empresas tecnológicas ha obligado al Ayuntamiento a modificar los planteamientos en la planificación urbanística de la Isla de la Innovación y que ayer presentaron a la oposición municipal y ante los medios de comunicación.

Los cambios no afectan tanto al fondo como a la gestión de los suelos. Se mantiene, como explicó Andrea del Cueto, la vocación de que este espacio sea una pieza fundamental en la regeneración económica y urbanística de la ciudad, pero se introducen cambios sustanciales en la gestión. «Mantenemos las ideas que ya estaban en el Plan General de 2001, pero las adaptamos a las circunstancias actuales», aseguró Del Cueto.

Así, sus 525.000 metros cuadrados pasan a ser fraccionarse en cuatro unidades independientes entre sí en la gestión administrativa, pero con una visión conjunta en la planificación urbanística, en lo que se quiere hacer en el suelo y la finalidad.

La actuación se fracciona en cuatro unidades autónomas sin perder su idea global Ciudadanos critica los planteamientos del gobierno que califica de «electoralismo»

La primera actuación recibe el nombre de fase 1 C3 y cubre una superficie de 30.000 metros cuadrados que servirán para ampliar el Parque Científico. Se trata de un área rectangular que se encuentra entre la zona posterior del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y se extiende por la margen derecha de la ría, siguiendo el cauce alto hasta poco después del actual puente de la arteria del puerto. En ese punto, cruza a la margen izquierda a través de un puente de nueva construcción.

En su interior está prevista la construcción de hasta 70.000 metros cuadrados para actividades tecnológicas. De esta manera, se quiere responder a la creciente demanda de este tipo de compañías en la comarca. José Luis Vega, director de Promoción Económica, citó el caso del crecimiento de empresas como DXC o el Centro Tecnológico de ArcelorMittal, que en la actualidad aborda su cuarta ampliación en una nave de 4.000 metros cuadrados para proyectos relacionados con la impresión en tres dimensiones.

Vega recordó el encuentro que la semana pasada mantuvo el presidente de ArcelorMittal en España, José Manuel Arias, y el director de la red mundial de centros de I+D de la siderúrgica, Nicolás de Abajo, con el presidente del Principado, Javier Fernández, en el que plantearon el objetivo de que se creen nuevas empresas de base tecnológica a raíz de las diferentes líneas de investigación de la multinacional. Y, a todo ello, se unen los proyectos empresariales que comienzan a surgir en el ecosistema innovador de Avilés. «Estamos recibiendo peticiones de suelo que no podemos atender», aseguró Manuel Campa, concejal de Promoción Económica.

La actuación diseñada plantea otros dos objetivos fundamentales a corto plazo para la ciudad. Por una parte, se construirá un nuevo vial que permita el acceso peatonal desde el Centro Niemeyer y la terminal de cruceros al parque tecnológico y la nueva sede de la Escuela de Arte. La conexión viaria al complejo cultural también sería nueva sustituyendo al actual carril que, en momentos de masiva afluencia, resulta insuficiente.

La actuación implicará un tercer cambio como es abrir una nueva vía de comunicación con el PEPA, donde el tráfico de turismos podría llegar sin tener que acercase a la ciudad y se aliviará de tráfico el puente Azud. Sirva como dato que de los 1.300 trabajadores de la empresa tecnológica DXC, dos tercios residen fuera de la ciudad y, aunque no todos acuden a sus oficinas en el PEPA a la misma hora, la mayoría utiliza el único acceso posible por el puente Azud.

No han trascendido las cifras de la inversión, aunque la mayor parte deberá ser asumida por Sepides. La empresa pública es la propietaria de la mayoría de los terrenos y deberá asumir las cargas de urbanización, según avanzó Andrea del Cueto. Desde el Ayuntamiento de Avilés no creen que tengan problemas en el gobierno central toda vez que la urbanización «permitirá que Sepides tenga solares urbanizables donde ahora sólo existe terreno baldío. Cuando recibe peticiones de suelo no tiene nada que ofrecer en este ámbito», destacó Manuel Campa. Así las cosas, ahora, la mayor complejidad radica en la tramitación administrativa de este planeamiento y que se alargará entre un año y medio y dos años.

En paralelo al plan de vías

Pero para ello debe estar definido antes la intervención del Ministerio de Fomento para la integración del ferrocarril en la trama urbana. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento de Avilés se quiere plantear ante la administración central la posibilidad de tramitar de manera paralela la planificación de la administración central con el planeamiento del Ayuntamiento.

Además del encaje legal, esta opción es posible porque a lo largo del presente mandato, los técnicos municipales han mantenido numerosos encuentros de trabajo con el Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria, Confederación Hidrográfica, Ministerio de Medio Ambiente (actualmente Transición Ecológica), Costas, la Consejería de Infraestructuras... «No sabemos exactamente la propuesta final que hará el Ministerio de Fomento sobre el plan de vías, pero sí que estas actuaciones tienen encaje con ella», aseguró Del Cueto.

De aceptarse, la ventaja para la ciudad sería que se acotarían los plazos en la tramitación urbanística. «Ganaríamos unos dos años, con lo que en cuatro se podría disponer de estos solares», apuntó Manuel Campa. No obstante, el concejal señaló que con la administración central paralizada por la convocatoria electoral y la cita de mayo para el Ayuntamiento de Avilés «será una decisión que corresponda a la nueva corporación municipal».

Las otras tres parcelas se definen para empresas tecnológicas y también con usos residenciales como venía proponiendo el Plan General de Eduardo Leira y que se deberían ir desarrollando progresivamente en las próximas décadas.

Ayer, los técnicos y el propio Campa informaron a los partidos. La primera formación en reaccionar fue Ciudadanos que, en una nota de prensa, calificaba la actuación como «electoralista». «Durante estos años no se ha hecho nada y ahora nos encontramos con estos anuncios», aseguró Carmen Pérez Soberón, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, que también alertaba sobre las posibles repercusiones por la paralización del polígono industrial previsto para Retumés.