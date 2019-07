Jardín de Cantos pide atención Martes, 9 julio 2019, 04:56

Los vecinos de Jardín de Cantos volvieron ayer a la carga, se sienten olvidados por el Ayuntamiento. Esta vez son las zonas verdes que crecen junto a las aceras las que les traen de cabeza, dado que la maleza ya está comiendo parte del paso peatonal y las ratas y ratones crían entre ella. No es la primera vez que Jardín de Cantos está en esta situación, «pero lo triste es que no se nos hace caso, todos los años tenemos que pedir que se siegue el barrio porque no hay un mantenimiento continuo», dicen.