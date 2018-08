«Hay que abordar los problemas de Avilés desde una óptica comarcal» Javier Vidal, coordinador local de Ciudadanos Avilés, ayer en La Magdalena. / PATRICIA BREGÓN Javier Vidal. Coordinador local de Ciudadanos «El objetivo inicial es tener capacidad de influencia en las decisiones, desde el centro es más fácil llegar a acuerdos» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 26 agosto 2018, 02:09

Exdelegado en Asturias de la Sociedad General de Autores, Javier Vidal fue concejal por UCD en Castrillón, consejero en el primer gobierno del Principado (1982-83) y concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo entre 2003 y 2007. Desde el año pasado es el coordinador de Ciudadanos en Avilés.

-Avilés está en fiestas.

-Y sin caballitos. ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan mal?

-La concejala afirma que es cuestión de seguridad.

-No es creíble. ¿Cómo hacen entonces en otros municipios?

-¿Qué le llevó a dar el salto a Ciudadanos?

-Me afilié al PP en 2003, cuando no había un partido de centro como tal y Aznar proclamaba el giro del partido a ese espacio, con el que siempre me he sentido identificado. Milité hasta 2007 y al nacer Ciudadanos consideré que era el partido que recuperaba la esencia de UCD y del CDS y decidí afiliarme.

-¿Cuáles son las expectativas de cara a las elecciones de 2019?

-En política las expectativas son efímeras. Lo importante es actuar dentro de unas coordenadas bien definidas, sin vaivenes.

-¿Cuáles serán las propuestas de Ciudadanos en Avilés?

-Ya hemos iniciado un período de aportación de ideas por parte de afiliados y simpatizantes para ir desarrollando el programa de 2019, pero hay que esperar. Tenemos que estar pendientes de unas directrices comunes a nivel nacional en aspectos que repercuten en la política municipal y de las demandas sociales de la ciudad. Eso sí, se puede adelantar que nuestras propuestas girarán en torno a la forma de desarrollar el gran potencial que atesora Avilés.

-Uno de los problemas es la pérdida y el envejecimiento de la población.

-Es un problema que, como tantos otros, hay que abordar desde una óptica comarcal y regional. El exceso de localismo solo trae problemas, como vemos con la Ronda Norte.

-¿Cuál es la vía para avanzar hacia la comarcalización?

-Diálogo, lealtad institucional y amplitud de miras. Lo que no puede ser es vivir en campaña permanente y que las decisiones se adopten únicamente en base a posibles réditos políticos. Es cierto que un concejal tiene que velar por los intereses de su municipio pero al mismo tiempo ha de entender que los que es bueno para el vecino también lo es para el suyo.

-¿Tienen candidato?

-No, es algo que no se abordará hasta principios de 2019.

-¿Qué sabe de Juan Cuesta?

-Nada, desde que se fue no hemos tenido noticias suyas.

-Pero conserva el acta de concejal.

-Si te eligen en una lista cerrada lo lógico es que si te vas renuncies a ella, pero no lo hizo. En todo caso ya es agua pasada.

-¿Da la crisis por zanjada?

-Está enterrada. La nueva directiva trabaja en positivo, sin personalismos y sin mirar al pasado.

-¿Qué papel podría jugar Ciudadanos Avilés tras las elecciones de 2019?

-Como a cualquier partido lo que queremos es ganarlas. Dicho eso la experiencia dicta que obtener mayorías absolutas es muy difícil, así que lo que nos gustaría es tener capacidad de influencia en las decisiones, moderar posiciones. Ese es nuestro objetivo inicial.

-¿Es más propenso a un pacto con el PSOE o con el PP?

-Los resultados son los que marcan las posibilidades de apoyar a unos o a otros, y es más fácil llegar a acuerdos desde el centro. De hecho PP y PSOE no se entienden, y así nos luce el pelo. Muchos de los problemas de España derivan de la cortedad de miras de ambos partidos, que prefieren apoyarse en nacionalistas y en secesionistas.

-¿Se refiere a la situación actual?

-A la vista está, y lo padecemos todos. El gobierno actúa a base de decretos ley que alteran las posiciones democráticas de conjunto, como sucede ahora con el veto al Senado.

-¿Cómo valora la actual legislatura a nivel municipal?

-Se ha visto marcada por la pérdida de uno de nuestros dos concejales y sobre todo por la crisis del PP, que ha distorsionado la voluntad de los ciudadanos. El gobierno, en minoría, tiene muchas sombras, actúa con complejos y está falto de ideas. Todo es repetitivo, y la política no puede ser inercial.

-A nivel nacional da la impresión de que han perdido presencia.

-Las encuestas son la fotografía de un momento. A fin de cuentas tenemos setenta diputados, que no son pocos.

-El PSOE se refiere a ustedes como un partido de derecha.

-Es que el PSOE se está yendo a la izquierda y todo indica que el PP se irá a la derecha, por lo que el centro se ensancha. La ventaja de Ciudadanos es que actúa sin complejos y sin miedos, como se está viendo en Cataluña, y como el PSOE precisa del apoyo de los independentistas intentan ponernos como partido de derechas. Nosotros somos un partido de centro que en ocasiones se posiciona más a la izquierda o más a la derecha porque eso es el centro.

-Y Podemos ha llegado a calificares de fascistas

-Lo de Echenique es de juzgado de guardia. Se descalifica a si mismo.

-¿Está de acuerdo con la exhumación del cadáver de Franco?

-Estamos en contra del decreto ley, tan criticado por Pedro Sánchez, a quien ahora no le tiembla la mano para utilizarlo. Está en campaña permanente, todo es cuestión de pose y de satisfacer a los que lo auparon a La Moncloa. Todo lo referido a la memoria histórica tendría que orientarse hacia la reconciliación, no a enfrentar a los ciudadanos. Un buen ejemplo es la Constitución del 78. Políticos tan dispares como Carrillo y Fraga llegaron a acuerdos en aras de la reconciliación. Con la crispación actual que impulsan algunos políticos pirómanos que solo se dedican a encender hogueras y viven del enfrentamiento, reeditar ese acuerdo resultaría imposible.

-El líder de las juventudes de Ciudadanos en Asturias ha pedido que se ilegalice al PSOE «por tener asesinados en su haber». ¿Está de acuerdo?

-Rectificó de forma inmediata. Ese mismo día Adriana Lastra dijo que es antidemocrático que el Senado tenga derecho de veto porque la soberanía reside en el Congreso, cuando reside en el pueblo y en las Cortes Generales, formadas por ambas cámaras, y Echenique que la mayoría en el Senado del PP era espuria, cuando ha sido elegida por el pueblo. Y ninguno ha rectificado.

-Rivera pide que se aplique de nuevo el 155.

-En Cataluña, si no eres independentista vives bajo sospecha. Falta libertad, y la intolerancia es tremenda. Como en su día los dos grandes partidos no quisieron llegar a acuerdos el nacionalismo, que solo aspiraba a prebendas económicas, degeneró en la locura independentista, y ahora el gobierno de Pedro Sánchez está en sus manos.

-También reclama elecciones.

-Ya tendría que haberlas convocado Rajoy. Está claro que es el momento de devolver la voz al pueblo, pero a Pedro Sánchez no le interesa. Si se creyese las encuestas las convocaría, pero como ha puesto a un activista de los suyos al frente del CIS no tiene claro si lo que dice responde a la realidad.